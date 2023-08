Megújul a Google Chrome, rég várt funkció érkezik a böngészőbe

Az Apple még 2021-ben, az iOS 15 bevezetésével tervezte teljesen újra saját internetes böngészőjét, a Safarit, aminek részeként a vállalat megadta a lehetőséget a felhasználóknak, hogy a menüsávot a kijelző felső részéről az alsóra költöztessék.

Mindennek köszönhetően állítólag ergonomikusabb lett a Safari, illetve az egykezes használat is könnyedebbé vált – a Google most ezt a „funkciót” implementálja saját fejlesztésébe, a Chrome for iOS-be is.

A menüsáv képernyő aljára történő áthelyezésének lehetősége jelenleg csak a Chrome for iOS béta verziójában érhető el. Azt, hogy a Google mikor teszi a nagyérdemű számára is elérhetővé a fejlesztést, egyelőre nem tudni, vélhetően néhány hétnél nem fog tovább tartani a tesztidőszak.

Fontos megjegyezni, hogy az alulra igazított elrendezés még fejlesztés alatt áll, ezért lehetséges, hogy amennyiben kipróbálja a bétaváltozatot hibákba és rendelleneségekbe ütközhet.