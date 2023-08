Így rajzolja át a pénzügyi világot a mesterséges intelligencia

Cégalapítóként megbukott, de az ügyfélszolgálatok végzetét beteljesíti, a tőzsdén pedig majmokkal harcolhat az eszes gép. Tavaly mintegy 2 milliárd dollárt forgattak gépek, a fintech terület következő évtizedben várható tízszeres növekedéséből a kereskedő robotok is várhatóan komolyan kiveszik részüket.

A napjainkban hihetetlen sebességgel fejlődő generatív és nyelvi intelligenciák és a pénz kapcsolatának megismeréséhez első körben érdemes visszanyúlni ahhoz az esethez, amikor Jackson Greathouse Fall márkatervező adott száz dollárt a GPT-4-nek, és megbízta, hogy csináljon belőle annyi pénz, amennyit csak tud. A történet a szenzációs indulás után szinte azonnal ködbe veszett. A gép beszállt az átkattintásokra hajtó internetes marketingbizniszbe, de az általa létrehozott, zöld kütyüket reklámozó blog azóta is félkészen áll. Bár a céget a publicitás egy ideig felértékelte, a valóságban soha egy fityinget sem keresett. Persze egyáltalán nem garantált, hogy ez örökre így is marad, cikkünk végén az is kiderül, hogy miért.

A pénzügyi helyzet fokozódik

A mesterséges intelligencia fintechben való megjelenésének lendületét fékezi, hogy a pénzügyi szolgáltatások területe erősen szabályozott. Csevegőrobotként még elmegy a handabandázás, de ha pénzről van szó, már könnyű büntetőügybe szaladni, ezért itt a fejlesztés nem úgy megy, hogy kitalálunk valamit, és utána megpróbáljuk biztonságossá tenni.

Nemcsak a megbízhatóság, hanem az átláthatóság is követelmény. Maga az átláthatóság nem egy triviális igény, mert az MI esetében a gép maga tanul, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy az „elméjében” miért úgy forognak a fogaskerekek, ahogy.

Másfelől egybehangzó vélemény, hogy a mesterséges intelligencia érkezése ezermilliárd dolláros átrendeződést jelent a gazdaságban. Ez a pénztechnológiában is megjelenik majd – hirtelen nagyon felértékelődő kis cégek formájában.

A jövő területei azok, amelyekben már most is sikeresen váltja ki a mesterséges intelligencia az emberi közreműködést.

Kockázatkezelés és csalások észlelése

A gép nem fárad, mindig észreveszi az árulkodó részleteket. Az IBM kutatása szerint a csalások hatékonyabb leleplezése felére csökkentheti az intézmények veszteségeit. A Deloitte becslése szerint a mesterséges intelligencia segítségével ezzel párhuzamosan 10 százalékkal növelhető a kockázatok beazonosítása és kezelése. Ha megvalósulnak, ezek csodálatos eredmények lesznek, de ha ijesztgetni akarnánk, azt mondanánk, hogy a hitelképességünkről a jövőben az a GPT dönt majd, ami fél éve még úgy gondolta, hogy egy kiló kő nehezebb, mint egy kiló toll.

Ügyfélszolgálat és pénzügyi tanácsadás

Az ügyfélszolgálat az emberiség robotok elleni küzdelmének igazi Sztálingrádja, sokat szenvedtek vele a cégek, kiszervezték a harmadik világba, most pedig amennyire lehet, a mesterséges intelligenciára bízzák majd. Ez a Gartner elemzése szerint a feladatok 40 százalékának automatizálását jelenti, ugyanakkor szerény meglátásunk szerint inkább háromnegyed fölött lesz ez az arány. A pénzügyi tanácsadás ezzel szemben különleges terület, ilyen szolgáltatás csak megfelelő képesítéssel és szigorú szabályok mentén adható, ennek megfelelően nem olcsó dolog. Az ügyfélszolgálatok folyamatos felőrlésével szemben a mesterséges intelligencia belépése komolyan felforgathatja ezt a piacot (vagy diszruptálja azt, mint a magyar nyelvet a technikai fejlődés).

Algoritmikus kereskedés

Ha már Sztálingrád szóba került, a programozott tőzsdei kereskedés kezdetei a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza, amikor a Szovjetunió még gőzerővel készült a végső űrháborúra. Arra, hogy hová fejlődött, és milyen fontos ma ez a terület, a megfelelő szakirodalomból lehet tájékozódni. Tavaly mintegy 2 milliárd dollárt forgattak mindebbe, terület következő évtizedben várható tízszeres növekedéséből a kereskedő robotok is várhatóan komolyan kiveszik részüket.

Említésre méltó ugyanakkor, hogy az algoritmikus kereskedéssel foglalkozó társaságokat kutatva találkozhatunk a Citadel nevű céggel is. Rájuk onnan lehet emlékezni, hogy kaptak egy nagy pofont a Redditen szerveződött mémrészvényes mozgalomtól, akik annak idején a GameStop papírok árának felhajtásával fosztották ki a bukásra játszókat. Ez az epizód mutatja, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése a fintechben várhatóan kalandos lesz, és további összecsapásokat vetít előre a kereskedő gépek és az önszervező ravasz majmok között.

Itt is készül a jövő

Arról, hogy ez a fejlődés hogyan csapódik majd le a napi életben, a BDO tranzakciós menedzserét, Babicz Lászlót kérdeztük.

Az ügyfélszolgálat javulása mellett a megtakarítások, befektetések területén is komoly globális változásokat mozdít elő a mesterséges intelligencia. Már Magyarországon is több kezdeti fázisban lévő startup tűzte ki célul olyan algoritmusok készítését, amelyek autonóm módon, emberi beavatkozás nélkül oldják meg a felhasználókra szabott portfóliótervezést, figyelembe véve egyéni preferenciáikat, elfogultságaikat, a kockázatkerülésük mértékét és objektív piaci adatokat

– vázolta a szakember, akit arról is kérdeztünk, hogy várható-e az intelligens gépek és a kriptovaluták valamilyen integrációja.

„A kriptovaluták megalkotásánál és fenntartásánál jelenleg megkerülhetetlen az emberi tényező. A kriptovaluták MI általi „menedzselését” azonban már viszonylag régóta lehetővé teszik az algoritmusvezérelt kereskedést hasznosító befektetési alapok, hedge fundok. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy azoknál az alapoknál, ahol befektetési politika engedélyezi a kriptoértékpapírok használatát, ott a többi eszközosztállyal együtt, az algoritmusban megadott feltételek alapján (pl. értékpapírár, napi kereskedési volumen, mozgóátlagok stb.) akár a másodperc töredéke alatt automatikus tranzakciók történnek a befektetők hozamának optimalizálása érdekében” – mutatott rá Babicz.

