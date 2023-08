A Google-től ered a nagy ötlet, és a fejlesztésben a hírek szerint együttműködött a Scale AI-val, amely oktatja is a mesterséges intelligenciát és adatokat is biztosít a gépi tanulást kutató és fejlesztő cégek számára. Jelenleg magasan képzett szakértők garmadája teszteli a mesterséges életvezetési tanácsadót.

Nagy sürgés-forgás van épp a Google-nél, ugyanis több mint 100 szakértő teszteli az új fejlesztést, a mesterséges intelligencia által vezérelt életvezetési tanácsadót. A cég állítólag azért kezdett kutatásokba ezen a téren is, hogy megelőzze riválisait, a Microsoftot és az első számú mesterséges intelligencia kutatólaboratóriumot, az OpenAI-t.

Az OpenAI fejlesztése a ChatGPT, ami a felhasználókkal való állandó kommunikáció automatizálása során értelmező modelleket használ, hogy a bevitt információkat kezelje. A ChatGPT az elmúlt egy évben hihetetlenül elterjedt és népszerűvé vált, úgyhogy számos technológiai vállalat, többek között a Google, a Facebook, a Snapchat szintén ráállt a generatív mesterséges intelligencia technológiájának fejlesztésére, hogy javítsák a felhasználókkal való kommunikációt és minél emberibb válaszokat adjanak a lekérdezésekre.

Hallucinációkból tények

De több probléma is felmerült, adatvédelmi jellegűek is, és az is gond, hogy az AI-eszközök nem mindegyike ad érvényes válaszokat. A szakértők több olyan esetről is beszámoltak, amikor a chatbotok az úgynevezett „AI-hallucinációból” állítottak elő tényeket.

Ilyen tévedés történt egy nonprofit, evészavarokkal küzdőket támogató cég esetében, amikor a chatbotok káros étkezési tanácsokat adtak a felhasználóknak. A mesterséges intelligencia szakértői figyelmeztetnek, hogy a chatbotok roppant meggyőzőek tudnak lenni, amikor kérdésekre kell válaszolniuk, de gyakran tévednek és nem az igazságot közlik.

A Google új kezdeményezése, hogy a mesterséges intelligenciát életvezetési tanácsadónak használja, nem egyezik a Bard chatbotra (ez is a Google fejlesztése, egy társalgási generatív mesterséges intelligencia chatbot) vonatkozó jelenlegi irányelvekkel, amik épp arra figyelmeztetik a felhasználókat, hogy az AI-t ne használják orvosi, jogi, pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadásra, és a vele való kommunikáció során ne adjanak meg neki bizalmas adatokat.

A billentyűzet elárul minket

Azonban a mesterséges intelligencia nem csak lódíthat és visszaélhet adatainkkal, de akár kibertámadást is indíthat ellenünk és szinte 100 százalék, hogy egy ilyen attakban ellopja jelszavainkat. Egy új hackelési módszerrel az AI kifigyeli, hogy mit gépelünk a klaviatúrán a billentyű különböző hangjai alapján és már meg is szerezte a belépési kódokat.

A tudósok a mesterséges intelligencia pontosságát is tesztelték egy zoom hívás során, rögzítették a billentyűleütéseket a laptop mikrofonjával, így derült ki, hogy

az AI már 93 százalékos pontossággal tudja reprodukálni, mit gépelünk, mert felismeri az egyedi mintákat – a hangot, az egyes billentyűleütések intenzitását és idejét.

De az AI-rendszer nem működik egyformán a billentyűzeteken, sőt, szinte minden klaviatúrához külön kell betanítani, hogy az egyes leütések melyik karakternek felelnek meg. De kivédhetjük az ilyen jellegű támadásokat, ha megváltoztatjuk a gépelési stílusunkat, ha érintőbillentyűzeten ügyködünk – ez 24 százalékkal lecsökkentette az AI kémkedési sikerét –, ha véletlenszerűen generált jelszavakat, vagy nem egész szavakat használunk jelszóként. Ugyanis a nagy nyelvi modellek, például a ChatGPT, képesek megjósolni a karaktereket a szavak befejezéséhez.

(Borítókép: Aly Song / Reuters)