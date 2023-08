Életre keltette a jegyzetfüzetet a Lenovo

Bár idehaza nem feltétlenül számítanak slágerterméknek, külföldön reneszánszukat élik a különböző E Ink eszközök – így egyáltalán nem meglepő, hogy idén a Xiaomi és a Huawei után a Lenovo is belevetette magát a bizniszbe. A Smart Paper fantázianevű terméküket a 2023-as Las Vegas-i CES-en mutatták be elsőként, nem sokkal később pedig már idehaza is a boltok polcaira került – most pedig mi is megnéztük, mire képes a legfőképp jegyzetelésre, rajzolásra és olvasásra tervezett kütyü.

Csomagolás tekintetében semmiben sem különbözik a Smart Paper a Lenovo egyéb készülékeitől – ugyanazt a fehér, világoslila és piros színekkel dolgozó kompozíciót kapjuk, ahogy a doboz belsejében lapuló kiegészítők sem okoznak meglepetést. A jegyzettábla mellé ingyenesen jár egy nyomás- és dőlésérzékeny toll, egy mágnesesen csatlakozó fedeles védőtok, valamint a hálózati adaptert és az USB-C-s töltőkábelt sem kell nélkülöznünk.

Maga a készülék egyébként egy rendkívül vékony formatervvel operál, még a fentebb említett tokkal sem nevezhető vaskosnak, önmagában véve pedig leheletvékony a Smart Paper. Gombok tekintetében nem lett eleresztve a készülék, mindössze egy ki- és bekapcsoló gombot találunk a keret jobb felső sarkában – hangerő-szabályozókra hangszórók hiányában nem kell számítani, ahogy kamerát sem érdemes a hátlapon keresni.

De mégis mi az az E Ink?

A Lenovo Smart Paper egy 10,3 hüvelykes e-ink-kijelzőt használ 1872x1404 képpontos felbontással és beépített LED-es háttérvilágítással. A fényt 24 fokozaton lehet szabályozni erősség és hőmérséklet tekintetében, így jól behangolható az esti és nappali használathoz is. De mégis mi az az E Ink? – merülhet fel a kérdés.

Az E Ink az E Ink Corporation által gyártott elektronikuspapír-változat, melyet elsősorban e-könyv-olvasókban, valamint most már a Smart Paperhöz hasonló jegyzettömbökben alkalmaznak. A kijelző többmilliónyi, hajszál vastagságú mikrokapszulából épül fel, amely átlátszó olajban úszó pozitív töltésű fehér és negatív töltésű fekete festékszemcséket tartalmaz.

Amikor pozitív elektromos mezőt alkalmaznak, a taszító hatás miatt a pozitív töltésű fehér festékszemcsék a mikrokapszula tetejére mozdulnak, így láthatóvá válnak a kijelzőt felülről néző olvasó számára. Ugyanekkor az elektromos mező a mikrokapszula aljára húzza a fekete festékszemcséket, amitől azok el lesznek rejtve. A folyamat fordítottja a fekete festékszemcséket viszi felülre, melyek fekete pontot képeznek a képernyőn.

A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy a kijelző csak akkor fogyaszt áramot, amikor tartalma változik.

Például, ha egy e-könyv-olvasót nézünk, csak lapozáskor van szükség áramra, amíg olvassuk az adott oldalt – és nem változik a kijelző tartalma –, a kijelző nem fogyaszt semmit. Ennek köszönhetően a Smart Paper többnapos üzemidővel rendelkezik – a körülbelül ötnapos tesztidőszak alatt nem is tudtuk lemeríteni a készüléket. A Lenovo egyébként azt ígéri, 7000 oldalt tudunk elolvasni és 170 oldalt telejegyzetelni egyetlen töltéssel – jelentsen ez bármit is.

Mire lehet használni?

Az első és legfontosabb dolog melyet a Smart Paper kapcsán tisztázni kell, hogy a Lenovo új készüléke még csak véletlenül sem egy tablet – nem lehet rajta játszani, nem tud rajta majd filmeket és sorozatokat nézni, és az internetes böngészés sem ajánlott. Utóbbi három egyébként a beépített Firefoxon keresztül mind elvégezhető, az e-ink-kijelző természete miatt azonban – nem viccelünk – ezen tevékenységek felérnek egy kínzással.

A görgetéssel és a folyamatosan változó képkockákkal nem tudja a kijelző tartani a tempót, így a kép a legtöbb esetben összeesik és csak egy hatalmas pacát jelenít meg – erre egyébként maga a rendszer is felhívja a figyelmet, ami nem mellesleg android 11.

A Smart Paper azonban más területeken erős – azokon, amelyeken egy tablet nem tud vele versenybe szállni. Ilyen a jegyzetelés és a rajzolás – már amennyiben megelégszik azzal, hogy ezt csak fekete-fehérben tudja végezni. A kijelző érzékeli az ujjat is, a legjobb azonban a mellékelt okos tollat használni, aminek hegyét mindössze 23 milliszekundumos késéssel követi az okos tinta. Jegyzetelésnél kilenc különböző stílust használhatunk a golyóstolltól a grafitceruzán át egészen a szövegkiemelőig, annak köszönhetően pedig, hogy a toll nyomás- és dőlésérzékeny, használata szinte egy az egyben olyan, mintha egy valódi ceruzával írnánk.

Az illúzióhoz hozzátesz az is, hogy a kijelző felülete matt, tapintása pedig a papíréhoz hasonlít, így még a súrlódásból keletkező hangok is megegyeznek azzal, mintha valódi papírra írnánk.

Mindezek mellett a Smart Paper e-book-olvasóként is hibátlanul üzemel, köszönhetően annak, hogy a háttérvilágítás teljesen kikapcsolható, napközben teljesen olyan érzetet kelt a készülék, mintha egy valódi könyvoldalt olvasnánk. Éjszaka pedig, növelve a fényerőn és narancsosabbra állítva a tónust, gondoskodhatunk arról, hogy ne fáradjon el hamar a szemünk.

Kinek éri meg?

A Smart Paperrel kapcsolatban a legjobb kérdés – és egyben a legnagyobb rejtély – az, hogy kinek érheti meg egy ilyen készülék beszerzése. Egyetemisták számára például remek választás lehet, jegyzeteiket ugyanis könnyen, egy helyen tárolhatják, a Smart Paper pedig kisebb és könnyebb is, mint több füzet hurcolása, vagy éppen egy Smart Folióval és Apple Pencillel szerelt iPad – nem mellesleg pedig utóbbinál árban is sokkal kedvezőbb.

A Smart Paperért a Lenovo jelenleg 180 ezer forintot kér el, ezért cserébe 64 gigabyte tárhelyet kapunk, ami első pillantásra 2023-ban fájdalmasan kevésnek tűnhet – belegondolva azonban abba, hogy a készüléken javarészt csak dokumentumok, könyvek, jegyzetek és rajzok lesznek tárolva, hamar nyilvánvalóvá válik, hogy ez bizony temérdek hely, amit nem lesz könnyű csordulásig megtölteni. Az ár ugyan sokkolóan hathat, a helyzet azonban az, hogy a konkurencia is hasonló számokkal dolgozik, a Huawei MatePad Paper például 500 eurós ajánlott fogyasztói áron került a boltok polcaira 2022-ben, ahogy a különböző közösségi oldalakon orrvérzésig promótált reMarkable 2 is bőven több mint 200 ezer forintot kóstál – így a Lenovo ajánlata még a pénztárcakímélőbbek közé tartozik.

Összegzésként elmondható, hogy amennyiben szenvedélye a jegyzetelés és a rajzolás, csalódni semmiképp sem fog a Lenovo új készülékében – kategóriájában az ugyanis kiemelkedő –, amennyiben azonban csak néhány pillanatra elkábította a gondolat, hogy mennyire menő lenne elektronikusan jegyzetelni, a legjobb, ha egy táblagépre költi a Smart Paper 180 ezres árát – és azon még az internetet is kényelmesebben tudja böngészni.

(Borítókép: Lenovo Smart Paper. Fotó: Kaszás Tamás / Index)