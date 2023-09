Furcsa jelenségeket észleltek a NASA által eltalált aszteroidánál

A misszióról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, a becsapódásról akkor egy videót is közzétett a NASA. Az égitestet a tudósok, megfigyelők azóta is szemmel tartják.

A BBC most azt írja, hogy egy kaliforniai középiskolai tanár, Jonathan Swift és diákjai az iskolai teleszkóppal azt figyelték meg, hogy az aszteroida

különös, kiszámíthatatlan módon kezdett el mozogni a dart-misszió után.

Állításuk szerint a misszió után több mint egy hónappal észlelték azt, hogy még tovább lassult az aszteroida keringési sebessége (a Dimorphos egy másik aszteroida, a Didymos körül kering). Az észlelésről az American Astronomical Society konferenciáján számoltak be részletesen.

A Futurism.com szerint arról beszéltek, hogy a NASA adatai alapján a Dimorphos közvetlenül a becsapódás után 32 perccel lassabban ért körbe a pályáján (11 óra 55 perc helyett 11 óra 23 perc alatt). A tanár és diákjai arra számítottak volna, hogy a becsapódás után bizonyos idő múlva a Dimorphos visszaáll a szokásos keringési sebességére, de nem ez történt, sőt még tovább lassult: több mint egy hónappal később már 34 perccel lassabban ért körbe a pályáján.

A BBC azt is megjegyezte, hogy mindezt valószínűleg a NASA-nak is figyelembe kell majd vennie, ha a jövőben egy hasonló missziót indítanak. Azonban nem valószínű, hogy a tanárok és a diákok olyasmit észleltek volna, amiről a NASA ne tudna, ugyanis az amerikai űrügynökség honlapján már idén tavasszal megjelent egy anyag, amelyben szemléztek egy, a Dimorphos keringési sebességének lassulásáról szóló tanulmányt.

Azt a kutatást – amelyet a Nature folyóiratban publikáltak – Andrew Cheng, a Johns Hopkins Egyetem alkalmazott fizikai intézetének (APL) tudósa vezette, és arra jutottak, hogy a DART-misszió következtében az aszteroida keringési sebessége másodpercenként nagyjából 2,7 milliméterrel csökkent. A kutatást végző tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy ez is azt bizonyítja: a közvetlen becsapódás hatékony védelmet jelenthet a jövőben egy Föld felé tartó aszteroida kivédéséhez.

A NASA egyik szóvivője a New Scientist portállal azt is közölte, hogy a DART-misszió legfrissebb fejleményeiről ők is közzétesznek majd egy jelentést hamarosan.