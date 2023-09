Éljen a retro: 40 éves magyar mikroszámítógépre fejlesztenek új játékokat

Lukács József és Lukács Endre a tinédzser testvérpár 1982-re készült el a Homelab-2 nevű számítógépükkel, amit bárki számára elérhető árú, könnyen kezelhető házi komputernek szántak, ezzel új számítógépes kategóriát kreáltak itthon. Nem véletlenül nevezték el őket „magyar Steve Jobsnak és Steve Wozniaknak” is az Apple alapítóiról.

A fiatalokat a brit Sinclair cég számítógépeinek híre inspirálta, de a mikroszámítógépüket teljesen saját ötletek alapján tervezték.

A Homelab-2 számítógépet magánemberek, „csináld magad” módra építették a Neumann Társaság Simonyi Endre által alapított szakosztályában, a HCC számítógépépítő klubban: ki miből tudta – volt, aki szaloncukros dobozba vagy aktatáskába építette be a saját maga által forrasztgatott számítógépét.

A mindössze 16 Kilobájt RAM memóriával, de feltűnően jó grafikával (320x200 képpont felbontás) és innovatív BASIC nyelvjárással rendelkező Homelab-2 számítógépből 1983-84 körül egy mezőgazdasági profilú szövetkezet, a BOSCOOP is legyártott százas nagyságrendben néhány kis szériát AIRCOMP-16 néven, főleg a korszak TSz-eit ellátva számítógéppel és takarmányoptimalizáló programmal.

A kultikus Aircomp-16 / Homelab-2 számítógépekből alig néhány eredeti példány maradt fent. A legritkábbnak a BOSCOOP cég által gyártott Aircomp számítógépek első szériája számít, melynek egy fehér példányát a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállítása őrzi Szegeden.

A Neumann Társaság munkatársát, Képes Gábort, a Neumann Társaság informatikatörténészét nagyon zavarta, hogy az ismert számítógéphez alig maradtak fent eredeti szoftverek – a gép mintakazettáján lévő demonstrációs programokat jelenleg is keresik - és az ő ötlete volt az is, hogy pályázatot ír ki új játékok megalkotására. Mint mondta:

Nagy Attila barátom elkészítette az Aircomp-16 működő replikáját, amit a jövő évben kiállításon is szeretnék bemutatni. Olyan játékprogramokat várunk, amiket egy eredeti vagy replika számítógépen is be tudunk tölteni, .wav kiterjesztésű hangfájlként.