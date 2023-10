Elon Musk elmondta, mit tud az ufók létezéséről

A SpaceX alapítója a bakui Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson adott interjút csütörtökön, ahol főként a Marsra indítható űrhajójának terveiről beszélt. Elon Musk végül azt is kifejtette, hogy mit tud pontosan az idegenek létezéséről.

A Tesla-vezér október 5-én videokapcsolaton keresztül jelentkezett be a Bakuban megrendezett Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusra. A milliárdost a SpaceX csillaghajójának Marsra indításáról, valamint az űrkutatás jövőjéről is kérdezték – számolt be a Daily Star.

Elon Musk ekkor kijelentette, hogy egyelőre „nincs bizonyíték” a földönkívüliekre. Érvelése szerint, ha mégis léteznének, akkor ő lesz az első, aki megtudja.

Az emberek gyakran kérdezik tőlem, hogy láttam-e már bizonyítékot az idegenek létezésére, és sajnos még nem láttam földönkívülieket. Amennyire meg tudom ítélni, mi vagyunk az idegenek.

– magyarázta.

Mint mondta, a tudat apró gyertyája, hogy az emberiség az egész, ami létezik a hatalmas sötétségben. Szerinte mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a gyertya ne aludjon ki.

A lap szerint ez már nem az első alkalom, hogy Elon Musk szkeptikus véleményt fogalmazott meg a földönkívüliek létezésével kapcsolatban. Áprilisban a Fox News korábbi műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak fejtette ki, hogy az idegenek létezésére még nem látott bizonyítékot, mert akkor már rég tweetelte volna.

Viccesen megjegyezte, hogy valószínűleg minden idők legjobb, 8 milliárd lájkot érő bejegyzése lenne, ha kiírná az X-re (korábbi Twitterre):

Találtunk egyet, srácok!

A techmogul hozzátette, hogy – bár reméli, hogy vannak kis zöld emberkék –, nem hiszi, hogy a kormány eltitkolja a létezésüket a nyilvánosság elől. Azzal érvelt, hogy a kormányzat, ha tudna a létezésükről, azonnal főgonoszt csinálna a földönkívüliekből, zöld utat adva az óriási katonai kiadásoknak.