A telefonos ügyfélszolgálatok felkeresése általában felér egy rémálommal: a legrosszabb esetekben órákat is várakozhatunk, ezek után pedig simán benne van a pakliban, hogy nem is egy élő ügyintézőhöz, hanem csak egy robothoz kapcsolnak minket – amivel az esetek többségében semmire sem megyünk, működésük ugyanis még a mesterséges intelligencia alkalmazása ellenére is korlátozott.

Ilyenkor jön képbe a Lenovo és a vállalat saját fejlesztésű, Premium Care nevezetű szolgáltatása, amellyel teljesen új szintre szeretnék emelni az ügyfélszolgálatos élményt.

A vállalat szolgáltatására egyáltalán nem túlzó ezt a kifejezést használni, a Lenovo ugyanis látszólag mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók valóban úgy érezzék, hogy törődik velük a gyártó – nemcsak azelőtt, hogy megvásárolták egy terméküket, hanem azok után is, hogy megtörtént az elköteleződés.

Nincs több fejfájás

Bizonyára ön is találkozott már azzal a jelenséggel, hogy ha az ügyfélszolgálat fel is vette a telefont, az ügyintéző elkezdte átkapcsolgatni más osztályokra – ahol a legrosszabb esetben semmit sem tudtak az ön problémájáról, így újfent vázolnia kellett a teljes szituációt. A Lenovo Premium Care esetében ettől nem kell tartania. Az ingyenes hívószámon, e-mailen vagy akár a weben keresztül pillanatok alatt nyithat egy ticketet, azaz ügymenetet, ezek után pedig egy élő szakember veszi fel önnel a kapcsolatot, aki azonnal segítséget nyújt – nincs gépi üzemmód.

Szintén hatalmas plusz, hogy egy bizonyos ügymenetet egyetlen ügyintéző visz végig, így a korábban említett átkapcsolgatástól sem kell tartania, akárhányszor keresi fel az ügyfélszolgálatot egy bizonyos üggyel kapcsolatban,

mindig a saját ügyintézőjével fog beszélni.

Ahogy azt említettük, a Premium Care másik nagy előnye, hogy az a gyártó legtöbb consumer készülékéhez ingyenesen jár. Ilyen például a nemrégiben általunk is tesztelt Lenovo LOQ laptop, amit háromévnyi Lenovo Premium Care garanciával szállít a vállalat. A támogatás alól sajnos kivételt képeznek az AMD Athlon és Intel Celeron processzorral szerelt készülékek, illetve a Lenovo által gyártott tableteknek sem jár ki a jó, az Ideapad, Legion, LOQ és YOGA termékcsaládok tagjai azonban mind Premium Care-kompatibilisek.

Ez még nem minden

Amellett, hogy a kapcsolás szinte azonnali, és valódi ügyintézőkkel kötnek össze minket, a Premium Care számos más előnnyel is rendelkezik. Ilyen például a garanciális esetekre vonatkozó információk nyújtása, a problémák kezelése, illetve egy adott ügy nyomon követése egészen a megoldásig. A vállalat szakemberei továbbá segítenek egy új gép vásárlásakor az üzembe helyezésben is, illetve bármikor tanácsot adnak kérdés, probléma esetén.

Hardveres és szoftveres támogatás esetén is bizalommal lehet keresni a Premium Care-t, ha pedig olyan probléma adódik számítógépével, amit ön nem tud megoldani, az erre felhatalmazott szakértők akár távoli hozzáféréssel is kezelhetik a problémáját – amennyiben pedig ez nem elég, akkor egy előre egyeztetett időpontban a Lenovo egyik szervizpartnerének szakembere személyesen javítja meg készülékét.

Ezeken felül a Premium Care az OEM-szoftvertámogatás szükségességének felmérését is biztosítja, nem utolsósorban pedig a szolgáltatással rendelkezők éves eszközellenőrzésre is jogosultak lesznek, így a vállalat szakértői még ön előtt észrevehetik a hibákat, amelyeket azonnal foltoznak – ehhez hasonlót idehaza nem nagyon találni. További információkat a Premium Care-rel kapcsolatban a Lenovo weboldalán találhat, amelyet ide kattintva érhet el.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.