Váratlanul teljesen új készülékkel rukkolt ki az Apple

Egy új, kedvezőbb árú, ám a második generációsnál kevesebb funkcióval rendelkező Apple Pencilt mutatott be az Apple, ami legfőképp jegyzetelésre lesz alkalmas – maga a vállalat is elsősorban a diákoknak szánja az új készüléket. Az egyszerűen csak USB-C-s Apple Pencilnek nevezett toll árban és tulajdonságok terén is az első és második generációs Pencil között áll – azt azonban egyelőre nem teljesen értjük, hogy a piacra dobására miért volt szükség.