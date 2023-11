Nemcsak manőverezik, hanem már beszél is a Boston Dynamics robotkutyája

Mondhatni, teljesen új szintre emelte robotkutyáját, Spotot a Boston Dynamics, az ugyanis a ChatGPT-nek köszönhetően most már képes beszélni, és akár idegenvezetőként is működni a robotikai vállalat campusán.

A Boston Dynamics már korábban is hangot adott ígéretes robotkutyájának, Spotnak, ami rendkívüli mozgásának köszönhetően már többször is felhívta magára a figyelmet. A vállalat azonban most új szintre emelte a robotot, blogjukon ugyanis arról írnak, hogy mérnökeiknek sikerült kifejleszteniük egy olyan AI-modellt, amely integrálta a ChatGPT-t és más AI-modelleket,

hogy a robot képes legyen idegenvezetőként viselkedni a Boston Dynamics campusán.

A vállalat mérnökei szerint Spot volt az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy olyan beszélő robot koncepcióját teszteljék, amely képes járkálni, megnézni és felismerni a körülötte lévő tárgyakat, majd feliratmodellezés segítségével leírni azokat. Mivel Spot nem csak előre betáplált válaszokkal tud szolgálni, ezért szinte bármit lehet kérdezni tőle.

Természetesen, mint minden nagy nyelvi modell (LLM) esetében, itt is felmerült a „hallucináció” veszélye, vagyis amikor a mesterséges intelligencia olyan dolgokat fogalmaz meg, amelyek nem valósak, kitaláltak, illetve teljesen helytelenek. A csapat azonban több technikát is alkalmazott annak érdekében, hogy a beszélő robot ne veszítse el az irányítást, és ne adjon ízléstelen válaszokat a közönségnek.