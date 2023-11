Ember nélkül nincs mesterséges intelligencia

Idén az Etele Cinema ad otthont november 9. és 10. között a Brand Festivalnak, ami ezúttal a „The old has gone, the new is here” szlogent kapta. A kétnapos rendezvényen ezúttal is számos szakember tart majd előadást – köztük Javier Quintero is, a GUT reklámügynökség stratégiai igazgatója, akivel még a rendezvény előtt beszélgettünk arról, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a kreatívipar munkáját.