Olyan sűrű a szmog Újdelhiben, hogy mesterséges esővel szabadulnának meg tőle

Nem példa nélküli, hogy mesterséges monszunt idéznek elő: Kína, Indonézia és Malajzia is előállított már esőt. Ugyanakkor India fővárosában most akkora a szmog, hogy korlátozások bevezetése mellett ez tűnik számukra az egyetlen élhető megoldásnak.

Mesterségesen idéznének elő esőt India fővárosában, hogy megszabaduljanak a sűrű szmogtól, amely egy hete borítja a világ legrosszabb levegőjű városát – írja az Economx.

A levegő minősége miatt már az iskolákat is be kellett zárni – előre hozták a téli szünetet –, továbbá leálltak az építkezésekkel és a járművek közlekedését is korlátozzák. Gopal Rai, Újdelhi környezetvédelmi minisztere szerint november végén megpróbálkoznak a mesterséges eső előidézésével az időjárás és a jogi jóváhagyás függvényében:

pénteken nyújtják be a legfelsőbb bíróságnak a szakértők javaslatát az eső előidézéséről.

A tél mindenhol magával hozza a levegőminőségének romlását, hiszen a szennyező részecskéket a hideg levegő csapdába ejti.

Nem példa nélküli, hogy esőt fakasztanak mesterségesen, korábban Kínában, Indonéziában és Malajziában is végrehajtották a műveletet.

Ilyenkor ezüst-jodiddal szórják meg a felhőket, hogy a pára kicsapódva esőként hulljon le.

Újdelhi levegőminőségi indexe szerdán már meghaladta a 320-at, ami a svájci IQAir besorolása szerint veszélyesnek minősül.