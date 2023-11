Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek az újabb és újabb frissítések a Gmail mobilos alkalmazásához, a Google jól láthatóan nem az Apple-féle taktikát követi, ők ugyanis általánosságban évente egyszer adnak ki egy-egy nagyobb frissítést appjaikhoz. A Google ezzel szemben, amint elkészül egy újdonsággal, azt egyből elérhetővé is teszi a felhasználók egy bizonyos százaléka számára, hogy megnézzék, hogyan fogadja az újdonságokat a nagyérdemű, még mielőtt azt világszinten elérhetővé tennék.

Így történt ez néhány héttel ezelőtt az emoji reakciók bevezetésével is, ami teljesen megosztotta a felhasználókat: egyesek imádták az újítást, míg mások egyenesen a falra másztak tőle. Mint arról az Index is beszámolt, az elektronikus levelek egy rendkívül régi protokollon alapulnak, így csak úgy nem lehet olyan nagyszabású újításokat eszközölni, mint például a reakciók – ezt maga a Google is egy kiskapun keresztül oldotta meg, ami elég sok galibát szült. Mint kiderült, amikor valaki a Gmailen belül reakciót küld egy e-mailre, az a valóságban egy válasz-e-mailnek felel meg, amit a Google kliense okosan elrejt, és azonnal töröl – helyette pedig csak a reakciót jeleníti meg.

Aki azonban egy harmadik féltől származó klienst használ (például az Apple-féle Mail appot) az egy külön levelet fog kapni arról, hogy valaki reagált a levelére, ezzel kifejezetten sok levélszemetet termelve. A Google azóta némileg finomhangolta a funkciót, amelynek bevezetésével egyértelműen a fiatalabb korosztályt szerették volna elérni; csakúgy, mint a most kikerülő frissítéssel.

Chatesedik a Gmail

Az e-mailezés mindig is egy hivatalosabb formája volt a kapcsolattartásnak – a válaszok nem azonnaliak, a levélben pedig sokkal több információt fogalmazunk meg, mint egy Messenger-üzenetben – ezzel azonban a fiatalabb korosztály már kevésbé rezonál. Többek között ennek köszönhető az is, hogy a Gmail egy olyan új funkciót kezdett el tesztelni, ami felhasználóbarátabbá teszi az e-mailekre való válaszolást.

A Gmail appon belül, akárcsak korábban, most is három lehetőség közül tudunk választani, amennyiben megnyitunk egy mailt: válaszolunk a küldőnek, válaszolunk mindenkinek a levelezőlistán, vagy továbbítjuk a levelet – ha azonban korábban ezek egyikére koppintottunk, az egy teljesen új felületet nyitott meg, ami sokak számára zavaró lehetett; legalábbis a Google szerint.

Éppen ezért a Gmail új verziójában teljesen átszabták ezt a felületet, a válaszolás és továbbítás gombok a kijelző aljára kerültek, ezekre koppintva pedig egy üzenetsáv nyílik meg – pontosan olyan, mintha egy chatalkalmazásban lennénk.

Az újítás egyelőre csak limitált számú felhasználó számára elérhető, a pozitívnak ígérkező visszajelzések miatt azonban benne van a pakliban, hogy a Google végül a széles körű bevezetés mellett dönt, erre leghamarabb a jövő év első felében kerülhet sor.

Más appokat is újraterveznek

A Google persze nem állt le a többi alkalmazása fejlesztésével sem – az elmúlt hetekben egyre több felhasználó számolt be arról, hogy egy frissítés keretén belül befutott hozzájuk a Google Chat teljesen újratervezett felülete, ami hatékonyabban jeleníti meg a beszélgetéseket, de a YouTube is kapott egy kisebb ráncfelvarrást. Mostantól például, ha teljes képernyővel néz videókat, a nem megfelelő képarány miatt kialakuló fekete sávokat ambiens világítással tölti ki a videólejátszó, ami leginkább a Philips tévék Ambilight funkciójára emlékeztethet, azzal a különbséggel persze, hogy itt nem maga a telefon hátlapja fogja a fénycsóvákat kibocsátani.