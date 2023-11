Tényleg OLED kijelzőt kaphat a következő iPad

Hosszú ideje ez volt az első olyan év, amikor az Apple egyetlen új iPadet sem dobott piacra, aminek köszönhetően a 2024-es egy kifejezetten izgalmas esztendőnek ígérkezik – legalábbis ebből a szempontból. Jövőre szinte biztos, hogy érkeznek az új iPad Prók, emellett pedig még egy új iPad Air és egy iPad mini is berepülhet a portfólióba.

Több mint 13 éve már, hogy az Apple bemutatta az első iPadet, azóta pedig egy egyszerű szabadidős készülékből a világ egyik legnagyobb teljesítménnyel rendelkező, hordozható, kreatív erőháza lett a készülékből – legalábbis a Pro modellekből. Az igazi áttörést 2018-ban érte el a vállalat, az akkor bemutatott 11 és 12,9 hüvelykes iPad Prók új sztenderdet teremtettek a tabletek piacán, az elmúlt öt évben azonban nem tapasztalhattunk ahhoz hasonló áttörést a kategóriában.

Ugyan az M-szériás chipek és a nagyobb készülékben elérhető mini-LED kijelző nagy előrelépésnek számított, az igazi „wow effektust” egyik sem hozta el, jövőre ez azonban változhat. A legfrissebb információk alapján az Apple már 2024 első felében piacra dobhatja az új iPad Prókat, amelyek hosszú idő után egy kicsit frissített dizájnnal érkezhetnek.

Olé, olé, OLED!

Ahogy arról korábban már az Index is beszámolt, egyre több jel mutat arra, hogy az Apple felhagy a mini-LED-kijelzőkkel, ezeket OLED fogja váltani. Mark Gurman, a Bloomberg újságírója szerint a J717, J718, J720 és J721 kódnevű modellek lesznek az első olyan iPad Prók, amelyek a mini LED-es háttérvilágítási rendszerek helyett már OLED-kijelzőket használnak. Ezek mellett az Apple változtathat a kínált méreteken is, a 11 hüvelykes mellé egy 13 hüvelykes modell is érkezhet, a legnagyobb modellben használt, alig kisebb, 12,9 hüvelykes méret helyett.

A nagyobb kijelzőméret vélhetően a kijelzőt körülölelő kávák vékonyodásának lesz köszönhető. A nagyobbik iPad fizikai méretei maradnak, a kisebbik modell azonban még kisebb lesz, a 11 hüvelykes kijelzőméret azonban marad változatlan.

Ugyancsak megújul majd az iPadek egyik legfontosabb kiegészítője, a Magic Keyboard is, amely még nagyobb trackpadet és pluszcsatlakozókat kaphat annak érdekében, hogy az iPadek használata még laptopszerűbb legyen. Az új iPad Prók belsejében szinte biztosan az október végén debütáló M3-as lapka fog ketyegni, ami már támogatja a hardveres sugárkövetést – így az olyan játékok, mint például a Resident Evil Village még jobban néznek majd ki a készüléken. A chip képességeiről egyébként ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

A Macek sem maradnak ki a jóból

Jeff Pu, a Haitong International Technology Research elemzője szerint az Apple közelgő, OLED-kijelzős iPad Pro modelljeit OLED-es MacBook Pro és MacBook Air modellek követik majd – várhatóan valamikor a következő három évben. A MacRumors információ szerint az Apple valamikor 2026-ban kívánja frissíteni a 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro modelleket OLED-képernyőkkel, ami megegyezik a Ross Young által korábban megjósolt időkerettel is.

Pu emellett megerősítette a jövőre érkező 11 és 13 hüvelykes iPad Pro modellek érkezését is.

A váltás hátterében egyébként egyértelmű indokok állnak. Az LCD-alapú mini-LED-kijelzőkkel ellátott jelenlegi iPad Pro és MacBook Pro modellekhez képest az OLED-technológia előnyei közé tartozik a megnövelt fényerő, a mélyebb feketékkel járó nagyobb kontrasztarány, a hosszabb akkumulátor-üzemidőt biztosító jobb energiahatékonyság és még sok minden más.

Pu azt is elmondta, hogy az Apple aktívan teszteli az OLED-képernyőt a MacBook Airek számára is, bár várhatóan az csak az OLED MacBook Prók után fog megjelenni.