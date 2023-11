Itt a nagy lehetőség, hogy kilövessük nevünk az űrbe!

A Föld légkörének elhagyása és az űrben való tartózkodás lehetősége csak kevés embernek adatik meg, azonban most – egy kicsit ugyan közvetett módon, de – mégis kijuthatunk az űrbe. A NASA 2024 októberére tervezett Europa Clipper missziójának célja, hogy kiderítse, a Jupiter jeges holdja, az Europa alatt lehetnek-e alkalmas helyek az életre, ezért fogják tanulmányozni az ottani óceánokat és a jeges területeket. És ha már mennek, kitalálták, hogy bárki kiküldetheti a nevét az űrbe, ha regisztrál a NASA megfelelő oldalán.

Nevünket egy mikrochipbe gravírozzák, a chipet pedig egy fémlemezhez rögzítik, amibe Ada Limón, amerikai koszorús költő In Praise of Mystery című versét is belevésik. Az űrszonda külsején elhelyezett vers és nevek olyanok lesznek, mint egy palackposta, csak ezúttal nem egy nagy földi vízben fog úszni az üzenet, hanem a sötét világűrben. Már 700 000-en regisztrálták nevüket, és mivel csupán 75 nanométeres egy sor, igen jó szemű űrvándorokra vár a feladat, hogy elolvassák a neveket.

És hogy mi értelme akkor mégis a kalandnak, ha szinte olvashatatlan a szöveg?

Puszta szórakozás az egész, aminek során egyedi azonosítónk 2,6 milliárd kilométert utazik. De a NASA szóvivői azt is hozzáteszik, ezzel a projekttel az emberek érdeklődését akarják felkelteni, ahogy 1977-ben a Voyager szonda tette egy hangokból és képekből álló, a földi élet sokszínűségét kifejező időkapszulát kiküldve.

Ha önt felcsigázta mindez, akkor december 31-ig regisztrálhat ezen a felületen.