Győzött az EU, behódol az Apple

Derült égből villámcsapásként magyarországi idő szerint csütörtök este az Apple bejelentette, hosszas tanakodás után úgy döntöttek, hogy „valamikor 2024-ben” egy iOS-frissítéssel implementálni fogják az RCS (Rich Communication Services) szabványt, amivel teljesen új kapukat nyitnak meg az üzenetküldés világában – legalábbis akkor, ha egy iPhone-os és egy androidos szeretne egymással üzenetet váltani.

A jövő év folyamán hozzáadjuk operációs rendszereinkhez az RCS támogatását, a jelenleg a GSM Association által közzétett szabványt. Úgy véljük, hogy az RCS jobb interoperabilitási élményt nyújt majd az SMS-hez vagy az MMS-hez képest. Mindez az iMessage mellett fog működni, amely továbbra is a legjobb és legbiztonságosabb üzenetküldési élményt nyújtja majd az Apple-felhasználók számára

– fogalmazott az Apple szóvivője egy, a 9to5macnek átadott közleményben.

Az Apple döntésének hátterében számos tényező – például a Google és a Samsung, valamint az Európai Unió nyomása – áll, amiről korábban már az Indexen is részletesen írtunk. De mi pontosan az az RCS, és miért lesz ennek bevezetése szó szerint mindenkinek jó? Elmondjuk.

Olyan, mint az SMS vagy az MMS, csak jobb

Az RCS számos iMessage-stílusú funkciót kínál az iPhone és az Android készülékek közötti platformok közötti üzenetküldés során. Idetartozik például az olvasási nyugták küldése, az aktív gépelés mutatása vagy az SMS és MMS-sel szembeni sokkal jobb kép- és videóminőség. Az Apple szerint az RCS azt is lehetővé fogja tenni, hogy a felhasználók megosszák egymás helyzetét, továbbá az RCS mobiladatokon vagy wifin keresztül is működhet, ellentétben az SMS-sel.

Összességében tehát a mai modern üzenetküldőkre emlékeztető élményt implementál az Apple, amit az androidos vetélytársak már jó ideje megtettek.

Ugyanakkor az iMessage nem megy sehová. Ahogy azt az Apple szóvivője is hangsúlyozta, továbbra is ez lesz az iPhone-felhasználók közötti kommunikációra használt elsődleges üzenetküldő platform – legalábbis a vállalat szemében. Mindez egyértelművé teszi azt is, hogy az Apple az Európai mobilszolgáltatók kérésének ellenére nem nyitja meg az iMessage-et a harmadik feles fejlesztők számára, az továbbra is egy zárt platform marad.

Az Apple továbbá – nem meglepő módon – azt is hangsúlyozta, hogy az iMessage sokkal biztonságosabb, mint az RCS, utóbbi ugyanis nem rendelkezik végponttól végpontig terjedő titkosítással. Igaz, a Google például úgy hirdeti saját RCS-alapú üzenetküldőjét, hogy az a végletekig titkosított, az a valóságban nem az RCS-nek, hanem magának a Google alkalmazásának köszönhető.

De mi lesz a zöld buborékokkal?

Mint arról korábban az Index is beszámolt, külföldön, legfőképp az Egyesült Államokban az iMessage bizonyos körökben kulturális jelenség és státuszszimbólum. Mivel az amerikai tinédzserek 87 százaléka iPhone-nal rendelkezik, ezért a fő üzenetküldő alkalmazás is az iMessage lett. Aki azonban más gyártó készülékét használja, nem tudja felvenni a kapcsolatot a barátaival, így hamar kirekesztettnek érezheti magát.

Az RCS bizonyos szinten javulást hozhat ezen a területen, az Apple azonban egyértelműen kijelentette, annak ellenére, hogy a reakciók, olvasási nyugták és egyéb extrák elérhetővé válnak akkor is, ha egy másik fél androidos mobilt használ,

a buborékok színe változatlan – tehát zöld – marad.

A kék chatbuborék tehát továbbra is az Apple-ökoszisztéma kiváltsága lesz, így az iskolai kirekesztések és zaklatások helyzetén aligha fog változásokat hozni.

