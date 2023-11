Betilthatják a népszerű náthagyógyszerek két összetevőjét

Hamarosan eltűnhet a náthagyógyszerekből két összetevő is, mivel a szakértők úgy vélik, azok többet árthatnak, mint használnak.

Az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szeptemberben hatástalannak minősítette a fenilefrint, mivel kiderült, hogy míg helyileg, orrcseppként megfelel, de szájon át alkalmazva már nem hasznosul. Az Egyesült Államokban a döntés hatására vélhetően előbb-utóbb betiltják a hatóanyag italporban és tablettában való alkalmazását.

Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze a HVG360-nak elmondta, hogy korábban a szakemberek úgy vélték, a szájon át bevett fenilefrin körülbelül 38 százaléka hasznosul. Azonban az újabb módszerek kimutatták, hogy ez az arány valójában mindössze egy százalék, mivel még azelőtt elbomlik a májban, hogy hatni kezdene.

A másik hatóanyagot, a pszeudoefedrint az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) kifogásolja, mert attól tartanak, hogy sokkal erősebbek a mellékhatásai, mint azt korábban gondolták: a szív és az agy ereire is káros hatással lehet.

A Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze szerint az amerikai és az európai eljárás is hamarosan befejeződik, amely azt jelentheti, hogy korlátozzák vagy be is tiltják az érintett hatóanyagok ilyen forgalmazását.