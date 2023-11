Veszélyes lehet az iPhone legújabb funkciója

Egy Facebook-posztban jelentette be az ohiói rendőrség, hogy a szülők legyenek figyelmesek és kapcsolják ki a gyerekeik iPhone-ján lévő új funkciót, mely a NameDrop nevet viseli. A NameDrop használata ugyanis jelentős adatvédelmi kockázatot hordozhat, és adatainkat akaratunkon kívül is megoszthatja másokkal – írja a The Hill weboldala.

Az iOS 17-tel elérhetővé vált funkció lehetővé teszi, hogy két egymás közelében található telefon instant képeket és kapcsolati adatokat osszon meg egymással, ami alapvetően hasznos lehet.

Árnyoldala viszont, hogy ez a lehetőség automatikusan bekapcsol az iOS 17 telepítésével, sok tulajdonos pedig nem is tud erről. Ezért a rendőrség arra kérte a szülőket, kapcsolják ki gyermekeik készülékein is a NameDropot, hogy ezzel biztonságosabbá tegyék számukra a telefon használatát.