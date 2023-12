Bedőlhet az Apple egyik legnagyobb projektje

Igazi sikersztorinak indult 2019-ben az Apple Card, az Apple első saját tervezésű hitelkártyájának bevezetése, ami teljesen új szintre emelte a korábban megszokott „hitelkártyás élményt”. A fizikai formában is elérhető kártyát a vállalat a Goldman Sachs-szel, Amerika egyik legnagyobb bankjával közösen adta ki, most azonban úgy tűnik, hogy kicsivel több mint négy év után véget érhet az együttműködés, így az is kérdésessé vált, hogy mi lesz az Apple Card sorsa.

Több mint négy éve már, hogy az Apple külföldön hivatalosan is elindította Apple Card nevezetű szolgáltatását, ami a vállalat első, saját tervezésű bankkártyája volt. Ehhez hasonlót korábban nem láthattunk szinte egyik nagyobb techóriástól sem, a kaliforniai vállalat azonban úgy érezte, az Apple Payben és az iPhone-okon megtalálható Wallet alkalmazásban sokkal több lakozik. Az Apple Card egy olyan fizikai formában is létező, titánból készülő hitelkártya lett, amely az Apple szerint úgy lett megtervezve, hogy elősegítse egy kiegyensúlyozottabb pénzügyi élet kialakítását.

A kártyát az arra jogosult országokban (amiből egyébként csak egy van, az Egyesült Államok) a Wallet alkalmazáson belül lehet igényelni, a regisztrációs folyamat után pedig már el is lehet kezdeni használni – annak számos előnyével együtt. Ide tartoznak például a valós idejű kimutatások, vagy a Daily Cash, aminek köszönhetően bizonyos vásárlások után 1-5 százalékos visszafizetést kaphatunk, ezzel elősegítve a takarékoskodást. Szintén említésre méltó az Apple Card támogatási osztálya is: ha az ügyfeleknek problémája vagy kérdése akad, elegendő csak az Üzenetek appon belül egy SMS-t írniuk, és szinte azonnal választ kapnak.

Az Apple azonban önmagában természetesen nem volt képes egy teljes banki rendszert létrehozni – éppen ezért kénytelenek voltak együttműködést kötni egy már létező és megbízható bankkal, akik vállalják az Apple Card kiadását. A cupertinói vállalat választása a New York-i székhelyű Goldman Sachsre esett, akik örömmel álltak elébe a kihívásoknak. Az Apple Card tehát egy Apple által tervezett, a Goldman Sachs által kiadott és a Mastercard rendszerét és hálózatát használó hitelkártya lett, amivel a felhasználók rendkívül elégedettek voltak – hamarosan azonban mindennek vége lehet.

Véget érhet az együttműködés

A The Wall Street Journal szerint az Apple nemrégiben azzal kereste fel a Goldman Sachs-t, hogy a következő 12-15 hónapban közös megegyezéssel bontsák fel évek óta tartó együttműködésüket. Mindezt az Apple alig egy nappal később cáfolta, a CNBC-hez eljutott nyilatkozatukban azt írják, hogy az Apple és a Goldman továbbra is arra fog törekedni, hogy tovább innoválják a szektort, és hogy a felhasználók számára a lehető legjobb élményt nyújtsák egy egészségesebb pénzügyi élet kialakításának érdekében. Ettől függetlenül azonban nem lehet eltekinteni attól a bennfentesektől származó információtól, miszerint

a Goldman Sachs számára egyáltalán nem nyereséges az Apple Card és az Apple Card Savings account működtetése.

A lap szerint a Goldman korábban már több nagyobb amerikai bankkal is tárgyalt az Apple Card átvételéről – ide tartozik például az American Express, akik abszolút képesek lennének a feladat elvállalására, azonban állítólagosan aggodalmukat fejezték ki a program több aspektusával kapcsolatban is. Többek között ide sorolható a veszteségráta (amivel jelenleg a Goldmannek is problémája van), illetve az átállás okozta nehézségek. A WJS szerint a Synchrony Financial állítólagosan szintén fontolgatta az Apple Card üzletág átvételét, végül azonban ők is visszaléptek, így egyelőre ismeretlen, hogy mi lesz az Apple-féle hitelkártya sorsa.

Érdekesség, hogy a Synchrony eredetileg része volt azon vállalatoknak, akik még az Apple Card rajta előtt ajánlatot tettek az Apple-nek, ahogy az azonban mostanra egyértelművé vált, a Goldman végül beelőzte őket.

Idehaza nincs mitől tartani

Mivel az Apple Cardot egy amerikai székhelyű bank bocsátja ki, ezért magyarországi lakosok egyáltalán nem igényelhetik azt – sőt, az Egyesült Államokon kívül élők közül senki sem; ennek értelmében a hazai lakosságot egyáltalán nem érinti az Apple Card jövője. Ugyan a kártya részben az Apple Pay rendszerére épül, magának a szolgáltatásnak nincs köze a Goldman Sachs-hez, így azt történjék bármi is, továbbra is probléma nélkül használhatja majd iPhone-jával és Apple Watchával, vagy akár Macjével a weben is.

A cupertinóiak – nem meglepő módon – a WSJ információi szerint egyébként „titokban” azon dolgoznak, hogy a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó termékeik és szolgáltatásaik közül is minél többet házon belül hozzanak létre. Hasonló folyamat zajlott le például néhány évvel ezelőtt, amikor 2020-ban az M1-es chipek bejelentésével a vállalat szépen lassan elkezdett függetlenedni az Inteltől, akik korábban az összes MacBookhoz chipeket szolgáltattak. Ezt az átállási időszakot eredetileg kétévesre tervezték, végül azonban idén júniusban ért véget, amikor a Mac Pro is megkapta a már Apple által fejlesztett M2 Ultra chipet.

A folyamat tehát egyáltalán nem idegen az almás cég számára, a Project Breakout néven emlegetett projekt – ami állítólag egy saját fizetési és feldolgozási technológiát, valamint infrastruktúrát foglal magába – pedig már a következő 2-3 évben debütálhat, amelynek köszönhetően függetlenedhetne a vállalat az olyan partnerektől, mint például a Goldman.

(Borítókép: Michael Short / Getty Images)