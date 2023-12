Bár sokáig lehetetlennek tűnt, egy ideig már androidos telefonokról is lehetett iMessage-üzeneteket küldeni, köszönhetően a Beeper nevezetű alkalmazásnak – ráadásul ha hajlamos kompromisszumokat kötni, még csak meglévő Apple ID-jával sem kell belépnie az alkalmazásba. Az almác cég azonban nem hagyta ennyiben a dolgot.

A Beeper először 2021-ben indult – azzal a céllal, hogy az összes csevegőalkalmazást egy helyen összesítse, sokak számára azonban már akkor is az iMessage volt a fő vonzerő, az app ugyanis lehetővé tette, hogy androidos és windowsos készülékekről is lehessen iMessage-es üzeneteket küldeni. Az alkalmazás azonban megkövetelte a felhasználóktól, hogy jelentkezzenek be iCloud-fiókjukba, amiben vagy megbízott a felhasználó, vagy nem.

Erre a problémára talált ki megoldást a vállalat, legújabb alkalmazásuk, a Beeper mini – amely csak iMessage-üzenetek lebonyolítására képes – ugyanis már nem követeli meg, hogy a felhasználó mindenképp bejelentkezzen az iCloud-fiókjába – ami szó szerint őrület. A Beeper szerint kifejlesztettek egy vadonatúj csatlakozási módszert, amivel az új alkalmazás már közvetlenül az Apple szolgáltatásához csatlakozik. Ez azt jelenti, hogy nem egy távoli Macen vagy a Beeper szerverein keresztül jön létre a kapcsolat, hanem közvetlenül az Apple-ön keresztül. Onnan az üzenetek és a média az androidos készülékről egyenesen az Apple-nek adódik át, így elméletben teljesen biztonságos megoldásról van szó – az azonban mindig is egy bizonyos rizikófaktor lesz, hogy egy harmadik feles készülékről kell bejelentkeznie Apple ID-jába.

Így működik

Mint említettük, a Beeper minivel már nem feltétlenül kell bejelentkeznie Apple ID-jába, ez azonban kompromisszumokkal jár. Ebben az esetben nem fogja tudni elérni az üzeneteit más készülékekről, tehát ha második telefonként van egy iPhone-ja is, a készüléken nem fognak megjelenni az androidos mobilról írt iMessage-üzenetek, csak a rájuk érkező válaszok – hiszen nincs mód a szinkronizálásra. Abban az esetben azonban, ha csak androidos telefonja van, és ismerőse mindenképp iMessage-en keresztül szeretne önnel chatelni, nem igazán fog hátrányokkal találkozni.

Telepítés után pontosan úgy használhatja az alkalmazást, mintha iPhone-ja lenne. Az üzenetek probléma nélkül megérkeznek az Apple készülékeire, pontosan úgy, ahogy a reakciók és a beszélgetésen belüli válaszok is. A Beeper miniben emellett képeket, videókat és GIF-eket is probléma nélkül küldhet, ami pedig talán még impozánsabb, az az, hogy csoportbeszélgetésekbe is csatlakozhat. Az app egyetlen hátránya, hogy használata nem ingyenes: a fejlesztők az egyhetes próbaidőszak után havonta két dollárt kértek az alkalmazásért, legalábbis addig, amíg elérhető volt..

Lépett az Apple

Azt látva persze, hogy milyen gördülékenyen működik minden, hamar felmerült a kérdés, hogy az Apple mikor kíván közbelépni – hiszen tulajdonképpen (még ha nem is teljesen szabálytalanul) kijátszották a rendszerüket. A 9to5google éppen ezért felvette a kapcsolatot Eric Migicovskyval, a Beeper egyik alapítójával, hogy választ kapjanak. Migicovsky szerint a Beeper esetében – ahol minden egy Mac minin fut – is nyíltan történik, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy nem élnek vissza az adataikkal, ezt pedig a Beeper mini esetében is folytatni fogják.

A vállalat már közzétett egy proof-of-conceptet a GitHubon, amely lehetővé teszi, hogy bárki beleássa magát, és pontosan lássa, hogyan működik a rendszer. Migicovsky szerint ezt annak ellenére is hozzáférhetővé teszik, hogy a versenytársak számára ez tulajdonképpen mindent elárul a Beeper működéséről – a felhasználók bizalmát azonban többre tartják.

Az Apple azonban nem várt, a jelek szerint máris blokkolta az applikációhoz való hozzáférést.

A készítők abban reménykedtek, hogy ha az Apple változtatna valamit az iMessage működésén annak érdekében, hogy keresztbe tegyen a Beepernek, azzal potenciálisan a már nem támogatott Apple készülékekben is zűrzavart okoznának – azt pedig nem engedheti meg magának. Úgy tűnik azonban, ez hiú ábránd volt.