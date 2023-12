Új dizájn és több biztonsági foltozás is érkezett a böngésző asztali változatába.

Bár hivatalosan már két héttel ezelőtt, november 29-én élesedett, a legtöbb felhasználóhoz csak a napokban érkezett meg a Google Chrome 120-as verziója, ami több biztonsági és dizájnt érintő változást is eszközölt a böngészőn – főleg annak asztali verzióján.

A legszembetűnöbb változás, hogy végre a Chrome is megkapta a Material Design 3-as dizájnnyelvezetet, minek köszönhetően frissült a böngésző kinézete. A megnyitott oldalakat ezentúl csak egy függőleges sáv választja el egymástól, rájuk emelve az egeret azonban egy általunk választott színre változnak, ezzel jelezve a kijelölést.

Mindezek mellett a bal felső sarokban megjelent egy lefelé mutató nyíl is, ami a rendezetlenség csökkentésében segít. Rá kattintva egy helyen láthatjuk az összes megnyitott oldalt, sőt, kereshetünk is közöttük. Itt lejjebb tekerve továbbá a nemrég bezárt oldalakat is felkereshetjük, tehát ezentúl nem lesz szükség az előzmények folyamatos előhívására.

A 120-as verzióban debütált továbbá még az új Chrome Web Store is, de a fejlesztők szerint (nem meglepő módon) javult a stabilitás és a biztonság is. A frissítést a böngésző automatikusan felajánlja, amikor az elérhetővé válik, így külön azt nem kell keresnie.