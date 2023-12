Futótűzként terjed a Facebookon egy új, My Puzzle nevezetű, mesterséges intelligencián alapuló alkalmazás, ami azt ígéri, hogy egy fénykép alapján tökéletes, sztárarcot varázsol nekünk. Mindezt be is tartja, egy szakértő szerint azonban rendkívül veszélyes programról lehet szó – így mindenképp kerülje annak használatát.