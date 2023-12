A Netflixhez hasonlóan január 29-től az Amazon Prime-ot is elárasztják a reklámok, az óriásvállalat szerint ugyanis csak így tudják garantálni, hogy a jövőben is olyan grandiózus tartalmakat készítsenek, mint eddig.

Bár idehaza még a Netflix legolcsóbb előfizetési szintje is reklámmentes, külföldön már hónapok óta különböző hirdetéseket jelenít meg a felhasználóknak a streamingszolgáltató, hogy növeljék a bevételüket.

A felhasználók persze dönthetnek úgy, hogy nem szeretnének reklámokat látni – ekkor azonban már az eleve kifejezetten magas havidíjnál is többet kell fizetniük. Hasonló lépésre szánta el magát az év elején a Magyarországon kevésbé népszerű Amazon Prime Video is; január 29-től ezt a felületet is elárasztják a reklámok.

A vezetőség szerint persze az elárasztás túlzás, elmondásuk szerint sokkal kevesebb hirdetést szeretnének megjeleníteni, mint amennyivel a lineáris tévézés során vagy a vetélytársaknál találkozik a felhasználó – a reklám azonban reklám.

Az érintett előfizetőket a napokban már tájékoztatni is kezdte az Amazon: az előfizetés összege nem változik, azonban külföldön további havi három dollárért cserébe lehetőséget adnak arra, hogy továbbra is reklámmentesen élvezhessék a tartalmaikat.