A sokkolóan hirtelen jött pénzügyi nehézségek, így a munkanélkülivé válás, vagy éppen a korábbi megtakarítások elvesztése is hozzájárulhat a demencia kialakulásához – állítja a kínai Zhejiang Egyetem Orvostudományi Karának kutatása. Egy másik tanulmány ráadásul az alkoholizmust és a társadalmi elszigeteltséget is kockázati tényezőnek hozza fel a korai demencia kialakulása kapcsán.

A főként időskorra jellemző szellemi hanyatlás, azaz a demencia kialakulása kapcsán szinte nem telik el úgy hónap, hogy ne látna napvilágot egy újabb kutatás, ami a betegség kialakulásáért felelős okot talál, vagy annak megoldásán dolgozik, ennek ellenére azonban még nem lehetett olyanról hallani, hogy az állapothoz köze lehet az illető anyagi helyzetének is.

Egy friss kutatás azonban pontosan erre utal, a kínai Zhejiang Egyetem Orvostudományi Kara által vezetett tanulmány eredményei szerint ugyanis

a középkorú személyek (50-65 év közöttiek) körében a hirtelen jött, negatív pénzügyi sokk – azaz a munkahelyének vagy a megtakarításának elvesztése – növelheti a demencia kialakulásának kockázatát.

A 8000 ember bevonásával készült kutatás azokat vizsgálta, akik két év alatt elvesztették teljes vagyonuk legalább 75 százalékát. Azokhoz az emberekhez képest, akiknek anyagi helyzete stabil maradt,

a pénzügyi sokkot elszenvedőknél 27 százalékkal nagyobb volt a demencia kialakulásának esélye.

A tanulmány átlagosan 14 éven keresztül követett nyomon 50 év feletti embereket az Egyesült Államokban, hogy kiderüljön, kialakul-e náluk a betegség. A diagnózis egy orvossal végzett telefonos felmérésen, valamint a gondolkodási készségek tesztjein végzett teljesítményen alapult. Ezek a tesztek azt is kimutatták, hogy az emberek kognitív hanyatlása felgyorsul, ha nagy mennyiségű pénzt veszítettek. De a hirtelen pénzügyi sokk és a kognitív hanyatlás, valamint a demencia közötti kapcsolat csak a 65 év alatti embereknél volt megfigyelhető, az idősebbeknél nem.

A negatív vagyoni sokk megtapasztalása után előfordulhat, hogy az embereknek fel kell hagyniuk az egészséges táplálkozással és korábbi étkezési szokásaikkal a korlátozott vagyon miatt, alacsonyabb szintű testmozgást végeznek csak el a depressziójuk miatt, ráadásul kevesebb szociális tevékenységet folytatnak. Ezek az elemek mind a demencia megelőzésére szolgálnának

– magyarázta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Jing Guo.

Az alkohol és a magány is hozzájárulhat

Az alkohol és a magány kapcsán ugyan már korábban is több kutatás bizonyítékot talált arra, hogy idős korban növelheti a demencia kialakulásának kockázatát, egy friss tanulmány most azt is alátámasztotta, hogy ezek a korai demencia kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Az úttörő kutatás szerint az alacsonyabb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező személyek körében az alkoholizmus, a magány és a halláskárosodás azon 15 tényező között szerepel, amelyekről kimutatták, hogy jelentősen növelik a korai demencia kockázatát.

Világszerte csaknem 4 millió ember tapasztalja a demencia tüneteit 65 éves koruk előtt, és évente 370 000 embert diagnosztizálnak újonnan. Míg a korábbi kutatások azt találták, hogy az életmód változtatásával csökkenthető a kialakulásának kockázata az idősek körében, az új tanulmány szerzői szerint a korai demencia kockázata ugyanilyen módon csökkenthető.

A tanulmány 350 ezer 65 év alatti személyt vizsgált meg. Az Exeteri és Maastrichti Egyetem kutatói azt keresték, hogy mi befolyásolhatja az egyén korai demenciára való hajlamát, beleértve a genetikai, életmódbeli és környezeti tényezőket. A vizsgálat során végül 15 olyan tényezőt találtak, amelyek jelentősen növelték a kockázatot, ideértve

az alacsonyabb iskolai végzettséget vagy az alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszt, az egészségügyi tényezőket, például a D-vitamin-hiányt, a halláskárosodást és a depressziót, valamint az olyan életmódbeli tényezőket, mint az alkoholizmus és a társadalmi elszigeteltség.

A tanulmány társfinanszírozója szerint ez hatalmas áttörés, amivel az elkövetkezendő években csökkenteni tudják majd a betegség kialakulásának kockázatát.

Az elmúlt években egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy a demencia 12 specifikus módosítható kockázati tényezőhöz kapcsolódik, mint például a dohányzás, a vérnyomás és a halláskárosodás. Ma már elfogadott, hogy világszerte 10 esetből legfeljebb négy ezekhez a tényezőkhöz kapcsolódik. Ez az úttörő tanulmány fontos és nagyon szükséges megvilágításba helyezi azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a fiatalkori demencia kialakulásának kockázatát

– idézi a The Guardian Dr. Leah Mursaleen-t, az Alzheimer's Research UK klinikai kutatási részlegének vezetőjét.

