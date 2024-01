A 2017-es évre vélhetően nem éppen a legbüszkébben gondol vissza az Apple, amellett ugyanis, hogy ebben az időszakban mutatták be forradalmian új telefonjukat, az iPhone X-et, botrányokból is kaptak eleget. Ezek közül a legnagyobb médiavisszhangot kiváltó az úgynevezett batterygate volt, ami azután szakadt az Apple nyakába, hogy különböző külsős teljesítménytesztek bizonyították, hogy a vállalat idővel szoftveresen lassítja a régebbi iPhone-ok teljesítményét.

Az Apple szerint mindezt azért tették, hogy az iPhone-ok még tovább használhatók maradjanak, a teljesítmény visszafokozásával elmondásuk szerint ugyanis csak a készülékek akkumulátorát szerették volna védeni. Mint ismeretes, az iPhone-okba is szerelt lítiumionos telepek élettartama véges, minden egyes töltéssel és merítéssel veszítenek teljesen kapacitásukból – és bár azokat manapság már úgy tervezik, hogy hosszú évekig konzisztensek maradjanak, az elavulás még így is kikerülhetetlen. Ennek első és egyben legegyértelműbb jele az, hogy a készülék idővel elkezd hamarabb merülni, később pedig akár váratlanul ki is kapcsolhat – az idősebb akkumulátorok ugyanis már nem mindig képesek kellő mennyiségű energiát szolgáltatni a nagyobb erőigényű feladatok elvégzéséhez. Az Apple hivatalosan az ilyen váratlan leállásokat szerette volna megakadályozni, amikor az iOS 10.2.1-gyel kezdődően automatikusan visszafokozták bizonyos iPhone-ok chipjeinek maximális teljesítményét.

A probléma csak az volt, hogy erről hosszú ideig egyáltalán nem tájékoztatták a felhasználókat.

Idővel persze kiderült a „turpisság”, a közvélemény pedig egyöntetűen azon a véleményen volt, hogy az Apple egyetlen célja az volt, hogy a felhasználókat az újabb iPhone-ok vásárlása felé terelje. A botránynak köszönhetően idővel olyan funkciók jelentek meg az iOS későbbi verzióiban, mint például az akkumulátorkapacitás, amely pontos visszajelzést ad a felhasználóknak arról, hogy az eredetihez képest jelenleg milyen teljesítményt képes nyújtani az iPhone akkumulátora, illetve a teljesítmény-visszafokozás lehetőségét is a felhasználók kezébe helyezte az Apple – ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy megússzanak egy vaskos pert.

Összefogtak a felhasználók

A felhasználók ugyanis összefogtak, és közösen nyújtottak be keresetet a cupertinóiak ellen a fogyasztók átverése miatt. A kezdeményezés különlegessége az volt, hogy 2020. október 6-ig bezárólag bárki, aki birtokolt legalább egy iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 vagy iPhone 7 Plus készüléket, és benyújtott a telefonok adataival egy panaszlapot, miszerint ő is károsultja volt a teljesítmény-visszafokozásnak, az csatlakozott a közösen indított eljáráshoz. A bíróság végül 2020-ban 500 millió dolláros büntetést szabott ki az Apple-re, amiből 310 millió dollárt a felhasználók kártérítésére kellett fordítaniuk. Az elmúlt négy évben semmi sem történt az ügy körül, így a felhasználók és panaszt benyújtók közül sokan már meg is feledkeztek a létezéséről – most azonban úgy néz ki, hogy az Apple elkezdte kiküldeni az első kártérítéseket.

Ennek értelmében a következő napokban, hetekben – amennyiben ön is azok között volt, akik csatlakoztak az eljáráshoz – készülékenként 92,17 dolláros kifizetést kell kapnia az Apple-től, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 31 ezer forintnak felel meg.

A jó hír az, hogy amennyiben több iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 vagy iPhone 7 Plus készülékkel rendelkezett az adatlap benyújtásának idején, úgy a 92 dolláros kártérítés darabonként értendő, összesen akár 1000 dollárt (körülbelül 345 ezer forintot) is fizethet önnek „bocsánatkérésképp” az Apple – ehhez legalább 11 érintett telefont kellett birtokolnia.

Megérkeztek az első kifizetések

Ahogy említettük, a csatlakozási folyamat már 2020 októberében lezárult, így ha lemaradt, kimarad, most már semmiképp sem igényelhet kártérítést, amennyiben azonban négy évvel ezelőtt kellően szemfüles volt, nagy meglepetés érheti a napokban. A MacRumors beszámolója szerint az első kifizetések már meg is érkeztek a felhasználókhoz, egy Michael Burkhardt nevezetű X-felhasználó pedig meg is osztott egy képernyőfotót a kifizetések beérkezéséről – ő egymás után hatszor kapott 92,12 dollárt az óriásvállalattól.

Nice thing to wake up to on a Saturday morning — especially after 3.5 years of waiting! https://t.co/efqqgca8NG pic.twitter.com/hqfBV25M6s — Michael Burkhardt (@mbrkhrdt) January 6, 2024

