Hamarosan egy teljesen új, Max nevezetű előfizetési szintet kap a világ legnépszerűbb nyelvtanuló alkalmazása, a Duolingo. A Max minden korábbinál jobban támaszkodik majd a mesterséges intelligenciára, hogy a felhasználókat hatékonyabban segíthesse az app a tanulási folyamat során. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyre kevesebb alkalmazottra lesz szüksége a vállalatnak, így már most belekezdtek a leépítésekbe.

Elbocsátotta szerződéses alkalmazottainak mintegy 10 százalékát a Duolingo – közölte a vállalat kedden a CNN-nel, mivel az oktatástechnológiai alkalmazás egyre inkább a mesterséges intelligenciára támaszkodik.

Bár nem minden elbocsátás az MI előretörése miatt történt, a nyelvtanulással foglalkozó vállalat 2023 végén nyíltan azért vált meg néhány alkalmazottól, hogy helyet csináljanak az MI-vel kapcsolatos változásoknak a tartalomgenerálás és -megosztás területén. A Duolingo emellett állítja, hogy az elbocsátások nem érintettek teljes munkaidős alkalmazottakat, és hogy az elbocsátottak számára megpróbáltak alternatív munkaköröket találni, mielőtt végső megoldásként a végleges megváláshoz folyamodtak volna.

A virtuális nyelvtanárként működő Duolingo a pittsburghi székhelyű cég szerint 24,2 millió napi aktív felhasználóval, 5,8 millió fizetős előfizetővel és több mint 100 elérhető tanfolyammal rendelkezik.

Így népszerűsége elképesztő, amihez az is hozzátesz, hogy a közösségi oldalakon valódi mém lett az alkalmazás kabalájából, Duóból, a bagolyból.

Mindezzel a vezetőség is tisztában van, így az elmúlt hónapokban több területen is fejlesztették az appot. Nemrégiben mindenki számára elérhetővé váltak a nyelvek mellett a matematikai és zenei tanfolyamok is, hamarosan pedig egy újabb szintre emeli a Duolingo a tanulást a Max nevezetű előfizetési szinttel.

A vállalat először 2023 márciusában beszélt a Duolingo Maxról, már akkor elárulták például, hogy az alkalmazás ezen az előfizetői szinten az OpenAI fejlett nyelvi modelljét, a GPT-4-et használja majd, hogy olyan mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal egészítse ki a tanulási élményt, mint például a szimulált valós idejű beszélgetések, vagy az MI által generált magyarázatok arra, hogy egy válasz miért helyes vagy éppen helytelen.

A vállalkozói elbocsátások után a Duolingo szerint az AI-t egyre inkább olyan feladatok elvégzésére fogják használni, mint például a tanfolyamok mondatainak létrehozása, az elfogadható fordítások listáinak elkészítése és a felhasználói hibajelentések felülvizsgálata a hibák gyorsabb kijavítása érdekében. Azt azonban hangsúlyozta a vezetőség, hogy az emberi szakértelmet soha nem szeretnék kiváltani a mesterséges intelligenciával.