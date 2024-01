A Microsoft már számos módon kísérletezett a mesterséges intelligenciával és a nagy nyelvi modellekkel – elég csak a Bing AI-ra gondolni –, mindeddig azonban ezeket csak hazai terepen alkalmazták. Most azonban úgy gondolták, hogy ideje valami újat is kipróbálni, így a Windows 10-et és 11-et már meghódító Copilotot egy app formájában iPhone-okra is letölthetővé tették.