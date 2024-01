Az Egyesült Államok védelmiminiszter-helyettese, Kathleen Hicks tavaly év végén elrendelte a katonai űrprogramok évtizedes titkosítási gyakorlatának felülvizsgálatát. Erről John Plumb, a minisztérium űrprogramokért felelős vezetője szólt egy január közepén rendezett kerekasztal-beszélgetésen, jelezve, hogy hamarosan lazítanak az eddigi teljes titkosításon.

Plumb kiemelte, hogy az átminősítés nem jelenti a titkosítás feloldását. A sajtóból ezentúl sem értesülhetünk az X–37 űrhajó fedélzetén végzett kísérletekről. A fő ellenlábasok, Kína és Oroszország sem kapnak információkat a föld körüli pályán keringő fegyverekről.

Az intézkedés egy olyan problémát old meg, amitől régóta szenvedtek az amerikai kormányok: a titkosítás teljesen lekorlátozta, hogy milyen információkat osztanak meg szövetségesekkel vagy privát kereskedelmi partnerekkel. Ez azt eredményezi, hogy elszigetelik magukat a szövetségeseiktől, és kevésbé tudnak reagálni fenyegetésekre, így nem elég az elrettentés.

Az amerikai katonai űrprogram információihoz eddig eseti jelleggel, egy különleges hozzáférési program vagy SAP keretén belül lehetett hozzájutni, amelyben a rekeszekre bontott titkosítási gyakorlat miatt nagyon könnyű mindenféle továbblépést meghiúsító falakba futni. A legértékesebb fejlesztéseket most kiveszik az SAP-ból, mert az amerikai hadügy ma már az űrt tekinti a legfontosabb harctérnek.

Az űrhajózás szabadsága

A titkosítási gyakorlatot ismerő szakember elmondta, hogy egy dokumentum besorolásáról az dönt, aki létrehozta, leginkább az alapján, hogy a közvetlen előzményen milyen titkosítás volt. Az űrprogramra az amerikai haderő berkein belül szokásosnál is szigorúbb titoktartás vonatkozik. Hicks szerint a terület túltitkosított – ugyanakkor a 20 éves szabályozás felülvizsgálatot elrendelő döntése maga is titkosnak minősül.

A Pentagon jelenleg Kínát tekinti a legfőbb fenyegetésnek, az űrbeli műveleteik fő célja pedig az, hogy fenntartsák az amerikai technikai fölényt és lépni tudjanak egy kínai fenyegetésre.

Annyi tudható, hogy az amerikai haderő hiperszonikus rakétákat felderítő és követő rendszer létrehozásán dolgozik, és olyan képességeket szeretne, amivel nagyon rövid határidővel tudnak az űrbe küldeni eszközöket. A különböző feladatokhoz szívesen igénybe veszik az amerikai privát űripar kapacitásait is, legyen az távközlés vagy üzemanyag-utántöltés az űrben.

A szövetségeseink és partnereink aszimmetrikus előnyt jelentenek – egy olyan erőszorzót, amit Kína vagy Oroszország nem érhet utol

– mutatott rá Plumb.

Miközben az űrhaderő és a kémműholdakat üzemeltető NRO műholdrendszereinek adatait szigorúan őrzik, van egy titkok feloldásával járó természetes folyamat is: előszeretettel használják privát cégek műholdas adatait, amelyek értelemszerűen nyilvánosak. A kereskedelmi műholdképek jelentőségét az Ukrajnában folyó háború és az izraeli események is megmutatták.

A nyitás egyik első mozzanata volt, amikor 2023 szeptemberében nyilvánossá vált, hogy a United Launch Alliance nevű magáncég segítségével állítják pályára a Silent Barker nevű műholdat, amelynek az ellenséges műholdak és űrhajók figyelése és az amerikai műholdak elleni támadástól való elrettentés a küldetése.

A titkosság oldásának további olvasata, hogy az Egyesült Államoknak tényleg rá kell lépnie a gázpedálra, hogy ne olvadjon el a hidegháború idejéről maradt technikai előnye.

Szakembereik évek óta figyelmeztetnek,

hogy az űrtechnológia területén egyre nagyobb tempóban zárkózik fel hozzájuk Kína.

A probléma, hogy az űr militarizációja nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten is megvalósul, mert Kína és Oroszország is jelezte, hogy hadviselő félnek vagy fenyegetésnek tekintik a privát infrastruktúrát is. Ez nem csak a felszínt fotózó műholdakat jelenti, hanem a SpaceX űrinternetes rendszerét, amit például hiperszonikus rakéták érzékelésére vagy ellenséges rakéták célravezetésére használhatnak.

Ahogy az amerikai tengerészet védi a kereskedelmi hajókat, az űrhaderő megpróbálhatja megvédeni a kereskedelmi űrrendszereket, és ilyen kiterjedésű művelethez minden támogatás elkel.

(Ars Technica, Defense One, Space.com)