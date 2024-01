Vélhetően még februárban debütál az iOS 17.4, ami végre pontot tesz a találgatások végére. A frissítés most már hivatalosan is megnyitja az App Store-t az Európai Unión belüli felhasználók számára, így az új verzióval rendelkezők már harmadik feles alkalmazás-áruházakból is letölthetnek majd appokat, pontosan úgy, ahogy az androidos telefonokon már a kezdetek óta lehetséges. A döntésnek azonban megeshet, hogy több negatív, mint pozitív következménye lesz.

Hivatalos közleményben tájékoztatta a felhasználókat a napokban az Apple az iOS 17.4 egyik legmeghatározóbb újdonságáról, amelynek értelmében az új verzió publikussá tétele után szinte teljesen megváltozik az unióban élők számára az App Store működése. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az EU még 2022-ben szavazta meg a DMA-t, azaz a digitális piacokról szóló jogszabályt, ami szerint egyes nagy online tartalomközvetítő platformok „kapuőr” szerepet töltenek be a kiberszférában, aminek következtében ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat.

Többek között az almás vállalat saját alkalmazásboltja, a kizárólag iPhone-okon, Maceken, iPadeken, iPodokon, Apple TV-ken és Apple Watchokon elérhető App Store is ebbe a kategóriába esett, hiszen a korábban felsorolt készülékekre – például az androiddal szemben – csak innen lehetett alkalmazásokat telepíteni. Emiatt az Apple kénytelen volt enyhíteni szabályozásain, különben az Európai Unión belül nem értékesíthették volna tovább termékeiket, amit nem engedhettek meg maguknak, az Egyesült Államok után ugyanis ez a második legnagyobb piacuk. Az iOS 17.4-től kezdve az Apple tehát megnyitja az iPhone-t harmadik féltől származó alkalmazásboltok előtt – de mit jelent ez majd a valóságban?

Véget ér az App Store egyeduralma

Ahogy korábban is említettük, jelenleg az Apple készülékeire csak az Apple által ellenőrzött és kezelt App Store-ból lehet – legalábbis hivatalosan – alkalmazásokat letölteni, az iOS 17.4 után ez azonban már nem így lesz. Az androidos készülékekhez hasonlóan – ahol az alapértelmezett alkalmazás-áruház a Google Play – számos másik bolt is telepíthető lesz, valahogy úgy, ahogy például a Samsung készülékeken is fellelhető a Galaxy Store, javarészt ugyanazzal a kínálattal, mint ami a Play Áruházban is elérhető. Az egész lényege az, hogy míg a Google Play-es letöltések után a Google kap járulékot a fejlesztők bevételéből, addig a Galaxy Store-os letöltések után a Samsung.

Ez a szabadság az iOS-es fejlesztők számára eddig nem volt adott, alkalmazásukat ugyanis kizárólagosan az App Store-on keresztül tudták eljuttatni a felhasználókhoz, ezzel azonban bele kellett egyezzenek az Apple által megszabott egészen borsos, bevételek utáni 30 százalékos járulékfizetésbe is. Ezek után a fejlesztők számára ez megkerülhető lesz azzal, ha nem az App Store-on belül, hanem egy harmadik feles alkalmazás-áruházban teszik közé alkalmazásukat – ahol már az alternatív boltot létrehozó fejlesztő szabja meg a feltételeket.

Ettől függetlenül azonban még nem lehet majd bármilyen alkalmazást feltölteni ezekbe az áruházakba sem. Az Apple szerint minden alkalmazásnak, függetlenül attól, hogy hol és hogyan kerül terjesztésre, meg kell felelnie az előzetes hitelesítési követelményeknek. Ezen a folyamaton keresztül az alkalmazások kapnak majd egy telepítési kulcsot, átesnek egy sor automatizált ellenőrzésen és egy, az Apple által alapszintű emberi ellenőrzésnek nevezett vizsgálaton, amely a következő elemekre fog részletesebben kitérni:

Pontosság – Az alkalmazásnak részletes és pontos tájékoztatást kell adnia a felhasználó számára arról, hogy ki a fejlesztője, milyen képességgel rendelkezik (maga az app), és hogy milyen, alkalmazáson belüli vásárlási lehetőséget kínál majd.

– Az alkalmazásnak részletes és pontos tájékoztatást kell adnia a felhasználó számára arról, hogy ki a fejlesztője, milyen képességgel rendelkezik (maga az app), és hogy milyen, alkalmazáson belüli vásárlási lehetőséget kínál majd. Funkcionalitás – Az alkalmazásoknak felülvizsgálhatónak, súlyos hibáktól és összeomlásoktól mentesnek, valamint az iOS aktuális verziójával kompatibilisnek kell lenniük. Nem manipulálhatják a szoftvert vagy a hardvert olyan módon, amely negatívan befolyásolja a felhasználói élményt.

– Az alkalmazásoknak felülvizsgálhatónak, súlyos hibáktól és összeomlásoktól mentesnek, valamint az iOS aktuális verziójával kompatibilisnek kell lenniük. Nem manipulálhatják a szoftvert vagy a hardvert olyan módon, amely negatívan befolyásolja a felhasználói élményt. Személyi védelem – Az alkalmazások nem promotálhatnak olyan tevékenységeket, amelyek a felhasználó vagy a nyilvánosság bármilyen nemű károsodásához vezethetnek.

– Az alkalmazások nem promotálhatnak olyan tevékenységeket, amelyek a felhasználó vagy a nyilvánosság bármilyen nemű károsodásához vezethetnek. Biztonság – Az alkalmazások nem tehetik lehetővé rosszindulatú programok, illetve gyanús vagy nem kívánt szoftverek terjesztését. Nem tölthetnek le futtatható kódot, nem olvashatnak a tárolón kívülről, és nem utasíthatják a felhasználókat a rendszerük vagy eszközük biztonságának csökkentésére. Az alkalmazásoknak továbbá átláthatóságot kell biztosítaniuk, a felhasználó beleegyezése nélkül pedig nem férhetnek hozzá a rendszer vagy a szoftver átkonfigurálásához.

– Az alkalmazások nem tehetik lehetővé rosszindulatú programok, illetve gyanús vagy nem kívánt szoftverek terjesztését. Nem tölthetnek le futtatható kódot, nem olvashatnak a tárolón kívülről, és nem utasíthatják a felhasználókat a rendszerük vagy eszközük biztonságának csökkentésére. Az alkalmazásoknak továbbá átláthatóságot kell biztosítaniuk, a felhasználó beleegyezése nélkül pedig nem férhetnek hozzá a rendszer vagy a szoftver átkonfigurálásához. Adatvédelem – Az alkalmazások nem gyűjthetnek vagy továbbíthatnak privát, érzékeny adatokat a felhasználó tudta nélkül.

Az Apple továbbá kiemelte, hogy innentől kezdve az alternatív alkalmazásboltok fejlesztőinek kell felelősséget vállalniuk a felhasználók és a fejlesztők védelmét segítő folyamatos követelmények teljesítéséért. A vállalat emellett hozzáférést biztosít majd az új alkalmazáspiaci keretrendszerekhez és API-okhoz is a könnyebb átállás érdekében. Ahhoz, hogy alkalmazásukat elérhetővé tegyék egy alternatív alkalmazás-piactéren, a fejlesztőknek először kapcsolatba kell lépniük a piactér fejlesztőjével – tőlük kaphatják majd meg az alternatív terjesztéshez szükséges úgynevezett biztonsági tokent.

Mit jelent ez a felhasználók számára?

Az Európai Unión kívül élők számára kvázi semmit, az EU hatásköre ugyanis ezekre a területekre már nem terjed ki – így ott minden marad változatlan. Ezenfelül az EU-n belül – így Magyarországon is – meglesz a lehetősége arra, hogy a megszokotthoz hasonlóan használja iPhone-ját, emellett azonban vélhetően egyre több olyan appal – és elsősorban játékkal – fog találkozni, ami nem az App Store-ból, hanem egy harmadik feles áruházból lesz majd letölthető.

Az Epic Games például már be is jelentette, hogy még idén visszahozzák a Fortnite-ot – minden idők egyik legsikeresebb multiplayer játékát – iOS-re, az azonban nem az App Store-ból, hanem a saját fejlesztésű áruházukból, az Epic Games Store iOS-es verziójából lesz majd letölthető.

Így tehát amennyiben játszani szeretne a Fortnite-tal, kénytelen lesz egy harmadik feles áruházat letölteni. A problémát persze nem az olyan óriásvállalatok alkalmazásboltjai fogják jelenteni, mint az Epic, hanem a kisebb fejlesztőké, akiknek elsődleges célja a felhasználók lehúzása és átverése lesz majd – ami vélhetően az Apple meglehetősen szigorú intézkedései ellenére is elkerülhetetlen lesz. A jövőt persze nem lehet előre látni, így kíváncsian várjuk, milyen lesz az EU-n belüli, nyitott App Store által kínált jövő.

