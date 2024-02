A San Franciscó-i Egyetem (UCSF) és a Northwestern Egyetem orvosi karának munkatársai a rák elpusztításában különösen hatékony T-sejtet alkottak, a limfóma vizsgálata során megismert harcmodort alkalmazva. A kutatók a nyirokcsomókat érintő daganatos betegség nyomán megjelenő rosszindulatú T-sejtek génjeit vizsgálva olyan mutációkat találtak, amelyek különösen potenssé tették ezeket az immunsejteket. Ezt a mutációt egészséges sejtekbe átültetve olyan T-sejteket kaptak, amelyek százszoros hatékonysággal pusztítják a rákos sejteket anélkül, hogy toxikus tüneteket okoznának. Az eredményről a Nature számolt be február elején.

A jelenleg alkalmazott immunterápiákat többnyire vér- és csontvelőrák ellen vetik be. Az USCF és a Northwestern T-sejt-terápiája kísérleti egereken alkalmazva a bőrt, a tüdőt és a gyomrot támadó daganatok ellen is bevált. A kutatók most az emberi tesztek előkészítésén dolgoznak.

A természetes utat követtük, hogy jobb T-sejt-terápiát alkossunk. Az a szupererő, amitől a ráksejtek olyan erősek, átültethető a T-sejt-terápiába, ami így elég erőssé válik, hogy leküzdje az egykor gyógyíthatatlan rákfajtákat

– mondta a módszerről Dr. Jaehyuk Choi, a Northwestern orvosi karának professzora.

A rák elleni immunterápia működésének egyik fő akadálya, hogy a daganat képes saját céljai szolgálatába állítani a környezetét, elvonja a tápanyagot és az oxigént, és adott esetben az immunrendszert is mozgósítja saját védelmére. Ez a környezet kifog nemcsak a szervezet által termelt T-sejteken, de a terápiákban használatos módosított T-sejteken is.

Azok a mutációk, amik ellenállóvá és alkalmazkodóképessé teszik a rákos sejteket, felhasználhatók a T-sejtek felturbózására, amik így képesek túlélni a tumor által létrehozott kemény körülmények között is

– magyarázta Kole Roybal, az UCSF adjunktusa.

A kutatók 71 mutációt vizsgáltak limfómára jellemző rosszindulatú T-sejtekben – ezek közül végül egy olyat azonosítottak, ami egyszerre volt előnyös és nem mérgező. A mutációval felerősített T-sejteket szigorú biztonsági teszteknek vetették alá.

A felfedezésünk lehetővé teszi, hogy a T-sejtek egy sor ráktípussal végezzenek. Ez a megközelítés jobban működik, mint bármi, amit eddig láttunk

– szögezte le Choi professzor.

A kutatásban részt vevő szakemberek Moonlight Bio néven alapítottak céget az eredményen alapuló terápiák piacra juttatására, amelyre a klinikai kipróbálás sikere esetén pár éven belül sor kerülhet.

(SciTechDaily)