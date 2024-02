Egy év híján 70 évvel ezelőtt, 1955. február 24-én, a kaliforniai San Franciscóban látta meg a napvilágot Steve Jobs, az Apple alapítója, egyben korunk egyik legnagyobb innovátora. Jobs élete során számos területen megváltoztatta a techvilágot, az ő nevéhez kötjük a Maceket, az iPhone-okat és az iPadeket is, melyek mára mind alappillérei lettek kategóriájuknak – de mennyit tud ezekről és Jobs életéről? Tesztelje kvízünkkel!

Ma 69 éve, hogy megszületett Steve Jobs – kevesen tudják azonban, hogy az Apple egykori vezérigazgatójának élete első napjai az átlagnál sokkal bonyolultabbak voltak. Jobs anyja, Joanne Carole Schieble ugyanis katolikus német bevándorlók gyermeke volt, míg Jobs apja, Abdulfattah „John” Jandal gazdag szír muzulmán családból származott. Ennek köszönhetően a lány szülei ellenezték a kapcsolatot, és amikor 23 évesen Joanne Schieble teherbe esett, haldokló apja azzal fenyegette, hogy ha hozzámegy Abdulfattahhoz, kitagadja.

A kényszerítő körülmények hatására a pár az örökbe adás mellett döntött, 1955. február 24-én pedig elhatározásuknak megfelelően így is cselekedtek. Az újszülött eredetileg egy ügyvédhez és feleségéhez került volna, ők azonban az utolsó pillanatban meggondolták magukat, hiszen lányt szerettek volna, így az örökbefogadó listán soron következő pár kapta meg a gyermeket. Örökbefogadó szülei a parti őrségnél gépészként dolgozó Paul Reinhold Jobs és az örmény származású Clara Hagopian voltak, akik rendkívül egyszerű életet éltek, ez azonban egyáltalán nem gátolta meg Jobst abban, hogy zsenialitásokat vigyen végbe.

Az Apple-t jó barátjával, Steve Wozniakkal közösen alapították meg, a többi pedig mondhatni már csak történelem – a vállalat minden idők egyik legsikeresebb informatikai cége lett, a techvilág számos területén áttöréseket elérve, köszönhetően annak, hogy nem féltek innoválni. Mindehhez persze Jobs vaskezűsége is kellett, soha nem értbe be az átlagossal, öröksége azonban láthatóan utódja kezében is remekül elvan. Az egykori vezérigazgatóra egy kvízzel emlékezünk – alább kiderítheti, mennyit tud róla.