Közel egy hónapja már, hogy az Apple piacra dobta az Apple Vision Prót, a vállalat első headsetét, az újabbnál újabb készülékek bevezetésével azonban a fogalmak terén is nagy lett a kavarodás – olvasni lehet kevert, kiterjesztett, és virtuális valóságról is, amikről egy laikus azt gondolhatná, hogy tulajdonképpen szinonimák, a valóságban azonban kifejezetten nagy az eltérés közöttük; a MediaFuture azonban most rendet tett a fogalmak között.