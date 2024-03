Végre a Lenovo és a Motorola készülékek között is új szintre lép az együttműködés, az Apple és a Samsung után ugyanis ez a vállalat is bemutatta saját fejlesztésű, intelligens felületét, a Smart Connectet.

A Lenovo és a Motorola folyamatosan azon dolgozik, hogy egyre intelligensebb szoftveres megoldásokat kínáljon a felhasználóinak – legyenek akár diákok, gamerek, egy vállalat munkatársai vagy a kreatív szakmákban dolgozók. Ennek érdekében hozták létre egyebek között a Smart Connectet, egy olyan felületet, amellyel zökkenőmentesen, több eszközön keresztül is elérhetik, megjeleníthetik a tartalmaikat – még akkor is, ha a telefonjaik, tabletjeik vagy számítógépeik különböző operációs rendszerekkel működnek.

A rendszer alkalmazása során a felhasználók egyszerűen kivetíthetnek a telefonjukról játékokat, filmeket, applikációkat egy nagyobb (például egy tévé) kijelzőjére – élvezetesebbé téve ezzel a szórakozás perceit, vagy megkönnyítve a munkafolyamataikat.

Ezt tudja a Smart Connect

A Smart Connect segítségével egy időben szerkeszthet egy dokumentumot billentyűzettel, egérrel dolgozva egy Lenovo számítógépen, beemelhet egy tartalmat hozzá a tabletjéről, miközben egy okostelefonon keresztül egyeztet a kollégáival – csak úgy, mintha Macen és iPaden tevékenykedne.

Fotó: Lenovo

Mindezek mellett az applikációit könnyedén megjelenítheti bármelyik eszközén. Ha például egy videót néz a tabletjén, azt a PC-hez átülve zökkenőmentesen folytathatja. Ha sportolás közben elkezd egy podcastot hallgatni a Motorola okostelefonján, hazaérve, a tabletjét bekapcsolva, ugyanott folytathatja. A rendszer folyamatos lejátszást biztosít – megszakítások nélkül.

A készülékek között az értesítések is szinkronizálva lesznek, illetve az egységesített vágólap is elérhetővé válik: egyszerűen másolja ki a kívánt képet vagy szöveget egy eszközének az okos vágólapjára, és azt egy másik eszközén simán be tudja illeszteni – úgy, mintha ugyanazt a PC-t, tabletet, vagy okostelefont használná, amellyel elindította a munkafolyamatot.

A Smart Connect minden Windows 10 vagy újabb rendszert futtató Lenovo PC-n elérhető lesz a Microsoft áruházon keresztül, valamint bizonyos Lenovo táblagépeken és Motorola eszközökön a Google Play Áruházban.