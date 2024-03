Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, miszerint a Microsoft jövőre megszünteti az androidos alkalmazások támogatását a Windows 11-ben. A döntést ráadásul szinte azonnal hatályba is léptették, 2024. március 6-a, azaz szerda óta ugyanis már nem is lehet új alkalmazásokat letölteni a rendszerre.

A Microsoft megszünteti a Windows Subsystem for Android️ (WSA) támogatását. Ennek eredményeképpen az Amazon Appstore a Windowson, valamint a WSA-tól függő összes alkalmazás és játék 2025. március 5-től nem lesz támogatott. Addig a technikai támogatás továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll. Azok az ügyfelek, akik 2024. március 5. előtt telepítették az Amazon Appstore-t vagy az Android alkalmazásokat, továbbra is hozzáférhetnek ezekhez az alkalmazásokhoz a 2025. március 5-i elavulási időpontig

– fogalmazott a vállalat az általuk kiadott közleményében. Azt, hogy a döntés hátterében mi állhat, egyelőre még nem tudni, a megszokottnál sokkal gyorsabb intézkedések azonban arra engednek következtetni, hogy a Microsoft és az Amazon között olyan nézeteltérés keletkezhetett, ami az együttműködés végéhez vezetett.

A Microsoft korábban a Windows 11 egyik leginkább reklámozott funkciójaként tüntette fel az androidos alkalmazások futtatásának lehetőségét – éppen ezért is meglepő a döntésük, főleg azok után, hogy az elmúlt években folyamatosan frissítették azt. A WSA-nak köszönhetően olyan alkalmazások váltak elérhetővé Windows 11-en, mint például a TikTok vagy a Snapchat, sokan azonban különböző streaming appok, például az HBO Max futtatására használták a funkciót, az ugyanis nem rendelkezik natív Windows 11-es alkalmazással.

Ugyancsak népszerű volt az okosotthon-alkalmazások PC-n való kezelése és a különböző telefonos játékok számítógépre való költöztetése is.

Ez volt a válaszuk az Apple húzására

Az Apple még 2020-ban, a macOS Big Surrel vezette be annak a lehetőségét, hogy a saját fejlesztésű M-szériás chipekkel szerelt Maceken iOS-es és iPadOS-es appokat lehessen futtatni, ami kifejezetten nagy sikert aratott – a fejlesztők ugyanis anélkül tehették egy teljesen új felhasználói bázis számára elérhetővé szoftvereiket, hogy azzal bármit is kezdeniük kellett volna. A Microsoft ezt látva vezethette be az egy évvel később debütáló Windows 11-be a funkciót – egy ponton azonban elvéreztek.

Ahogy azt korábban is említettük, a vállalatnak csak az Amazonnal sikerült együttműködést kötniük, így Windows 11-en csak az Amazon Appstore-ból lehetett androidos alkalmazásokat letölteni, aminek kínálata korlátozott volt. Mint ismeretes, az androidos készülékeken a Google Play az alapértelmezett alkalmazásáruház, a Microsoft azonban minden bizonnyal nem tudott a Google-lel egyességet kötni, így köthettek ki az Amazonnál.

Máskor is kihúzták már a gyufát

Nem ez azonban az első eset, hogy a Microsoft az elmúlt hónapokban kiveri a biztosítékot a felhasználóknál – legutóbb akkor bőszítették fel a Windows 11-es tábort, amikor egy 2023. januárjában kiküldött frissítés egyszer csak egy „System requirements not met” feliratú vízjelet jelenített meg a kijelző jobb alsó sarkában.

Mint az utólag kiderült, a bűnös a dedikált biztonsági processzor, azaz a TPM 2.0 (Trusted Platform Module) chip – pontosabban annak hiánya – volt, amit olyan szolgáltatások használnak, mint a BitLocker vagy a Windows Hello. Mint ismeretes, a Microsoft a Windows 11 telepítéséhez elengedhetetlennek tartotta ezek meglétét, ennek köszönhető volt az, hogy a PC-k nagy része jó ideig egyszerűen frissíthetetlen volt a Windows legújabb verziójára.

Trükkökkel azonban meg lehetett oldani, hogy a telepítő eltekintsen a biztonsági chip nem létezésétől, így régebbi gépekre is felvarázsolható volt a Windows 11 – a Microsoft azonban egyáltalán nem értékelte a felhasználók találékonyságát, így a büntetés mellett döntött.

(Borítókép: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images)