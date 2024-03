Hosszú éveken keresztül lehetett olyan pletykákat olvasni, miszerint a Samsung egy okosgyűrű fejlesztésén dolgozik, a bemutatót azonban folyamatosan eltolták, így sokan úgy gondolták, hogy a gyártó végül feladta a készülékkel kapcsolatos terveit. A 2024. januári Unpackeden aztán kiderült, hogy ez egyáltalán nincs is, a vállalat ugyanis hivatalosan is bemutatta a Galaxy Ringet, akkor azonban csak nagyon röviden beszéltek róla. Az új kütyüről mindösszesen egy képet mutattak, ami alapján kiderült, hogy a Samsung okosgyűrűje mindenki meglepetésére pont úgy néz ki, mint egy... gyűrű.

Kicsivel több mint másfél hónappal később, a barcelonai Mobile World Congressen azonban már testközelből is szemügyre lehetett venni a Ringet – igaz, ezúttal is csak egy üvegkalitkába zárva – ekkor azonban már nyíltabban beszéltek arról, hogy pontosan mire is lesz majd képes az okosgyűrű. A készülék műanyag borítást kap, és a jelenlegi álláspont szerint kilenc különböző méretben lesz elérhető fekete, ezüst és arany színben. A SamMobile azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy információk szerint a Samsung még nem véglegesítette a Ring dizájnját, így az a következő hónapokban még változhat.

Ez lesz az új norma?

A legérdekesebb persze az, hogy mit sikerült a dél-koreaiaknak egy ilyen parányi készülék belsejébe sűríteni. A jelenlegi információk alapján a Galaxy Ring az okosórákhoz hasonlóan fitnesz-, egészség- és alváskövetést kínál majd, és a csatlakoztatott okostelefonon keresztül minden adatot átküld majd a Samsung Health alkalmazásnak – kijelző nélkül ugyanis a gyűrű maga nem lesz képes adatokat megjeleníteni. A Galaxy Ring a következő képességekkel fog rendelkezni:

véroxigénszint-mérés,

bőrhőmérséklet-mérés,

pulzusmérés,

légzésszámkövetés,

alváskövetés,

perióduskövetés,

edzéskövetés,

lépésszámmérés.

A gyűrű tehát tulajdonképpen minden olyan dologra képes lesz, amit jelenleg egy Galaxy Watch lát el – az egyetlen hátrány, hogy méretéből adódóan a Galaxy Ringben nem lesz GPS, így például futóedzéseknél csak akkor lesz képes rögzíteni, hogy milyen útvonalat tett meg, ha telefonja is a közelben van. Emellett a Galaxy Ring egy új Vitality Score funkcióval is büszkélkedhet majd, amely négy tényezőt használ fel, hogy személyre szabott egészségügyi betekintést készítsen a gyűrűt viselő számára. A Vitality Score olyan mérőszámokon alapul majd, mint az aktivitás, a nyugalmi pulzusszám, a pulzusszám-variabilitás és az alvásminőség.

Azt, hogy a készülékben milyen chip dolgozik, és hogy pontosan hogyan is néznek ki a hardveres specifikációk, egyelőre nem tudni, az azonban mindenképp bizakodásra ad okot, hogy a legfrissebb információk szerint a Galaxy Ring akár kilencnapnyi viselést is kibírhat egyetlen töltéssel.

De mennyi lesz az annyi?

A Samsung várhatóan a második Galaxy Unpackeden fogja részletesebben is bemutatni a Galaxy Ringet, erre várhatóan valamikor július végén kerülhet sor. Az árak egyelőre még nem ismertek, abból kiindulva azonban, hogy a Samsung nem egzotikus fémeket (például aranyat vagy ezüstöt) használ a gyűrű borításként, olcsóbbnak kell lennie, mint egy Galaxy Watch – de legrosszabb esetben is azzal megegyező szinten kellene megállnia. Az, hogy a készülék forgalmazását még idén elkezdi-e a vállalat, egyelőre még kérdéses. Biztató, hogy a júliusi bemutatóig még több, mint négy hónap van hátra, így ha addig sikerül véglegesíteni a formatervet, és el tudják indítani a tömeggyártást, könnyen elképzelhető, hogy ősz elején már beszerezhető lesz a Galaxy Ring.

(Borítókép: Angel Garcia /Bloomberg via Getty Images)