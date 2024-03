Sam Altman vezérigazgató bénának nevezte az amúgy is romló teljesítményű GPT-4-et, és meglebegtette, hogy a következő generációt nem is biztos, hogy GPT-5-nek nevezik. A konkurenciánál közben úgy tűnik, összefog az Apple és a Google.

Lapértesülések szerint pár hónapon belül bemutatkozhat az OpenAI nyelvi modelljének új generációja, a GPT-5. Az új generatív mesterséges intelligencia bemutató verzióját ismerők szerint „felismerhetően jobb”, mint az utóbbi időkben teljesítményingadozásokat mutató GPT-4.

Az OpenAI GPT-3.5, az előfizetőknek a GPT-4 nyelvi modelljeire épülő csevegőrobotja ChatGPT 2022 novemberében hatalmas érdeklődés mellett új korszakot nyitott az alkalmazott mesterséges intelligencia területén. Az egykor független, tudományorientált kis cég milliárdos üzletbe vágott a Microsofttal, utána majdnem pontosan a ChatGPT kiadásának első évfordulóján váratlanul kitört egy káoszba fulladó palotaforradalom: kirúgták Sam Altmant, aki egy héttel később mégis visszatért a cég élére.

Az azóta eltelt pár hónap viszonylag csendes volt, csak a New York Times perelte be őket cikkeik engedély nélküli felhasználásáért, és három másik lap szintén szerzői jogok megsértése miatt ment perre ellenük. Emellett a híres techmogul Elon Musk is indított fura pert a cég ellen, amiért meglátásai szerint szembe mentek nyitottságot és tudományos kutatást hirdető alapító okiratukkal.

Az kizárt, mert nem tudom

Sam Altman nemrég egy híres podcasterrel, Lex Friedmannal folytatott beszélgetésben tért ki a cég közeljövőre vonatkozó terveire és várható termékeire. A régi-új vezérigazgató a műsorban közölte, hogy nem tudja, mikor mutatják be a GPT-5-öt. Lex Friedman felvetésére, hogy pislogjon kettőt, ha erre idén sor kerül, Altman

nem volt hajlandó pislogni,

a kérdés elől annyival tért ki, hogy idén sok terméket fognak bemutatni és meglebegtette, hogy nem is biztos, hogy GPT-5 lesz a neve.

A Business Insider ennél kicsivel több konkrétumhoz jutott a korai tesztelőktől, akik szerint a GPT-5 egyértelműen erősebb, mint elődje. Az új MI nem csak a tesztelőket, de azokat a céges képviselőket és vezérigazgatókat is lenyűgözte, akiknek a rá épülő csevegőrobottal ismerkedhettek meg. Valaki, aki találkozott a demó változattal, arról számolt be, hogy az új modell aktívan és autonóm módon használ más mesterséges intelligenciára épülő eszközöket és vélhetően multimodális működésű lesz, vagyis nem csak szöveget, képet is tud értelmezni.

Javuló tendenciák

A 2023 márciusában bemutatott GPT-4 teljesítménye a felhasználók beszámolói szerint az utóbbi időben romlani kezdett és lustábbá vált.

Ennek fényében különösen erősen hatott, hogy Altman a podcast beszélgetésben azt mondta, hogy GPT-4 „béna”, de rögtön rámutatott, hogy a GPT-5 várhatóan akkora technikai ugrás lesz a 4-hez képest, mint amekkora a GPT-4 volt a 3-ashoz képest.

Szerintem az a dolgunk, hogy pár évvel a jövőben éljünk és emlékezzünk, hogy az eszközök, amiket ma használunk kissé bénák azokhoz képest, ahogy majd visszatekintünk rájuk, így oldjuk meg, hogy jobb lesz a jövő

– magyarázta a bizonyítványt Altman.

A kiszivárgott információk szerint a GPT-5 betanítása jelenleg is folyamatban van, ezt követően az úgynevezett „vörös csapat” teszteli majd a rendszert sebezhetőségeket és hibákat keresve.

A GPT-5 közeledtével érdemes felidézni, hogy többször is felvetődött, hogy az már egy általános mesterséges intelligencia lesz, ha úgy tetszik, egy ember szellemi szintjét elérő gép. A megszólaló tesztelők nem említettek ilyesmit, így egyelőre semmi sem utal arra, hogy itt tartana a fejlődés.

A konkurenseknél eközben bizarr kép rajzolódik ki. Az Apple gőzerővel fejleszti saját nyelvi modelljét, de közben annyira lemaradt a mesterséges intelligencia előretöréséről, hogy arról tárgyalnak, beengedik a Google Gemini modelljét az iPhone-ra. Mivel a Gemini funkciók Samsung és Google Pixel telefonokon is elérhetőek, a Google úgy tűnik, leuralja a mobilokat, így valószínűleg már az OpenAI és a Microsoft sem ücsöröghet sokat a babérokon.

(Ars Technica, Mashable, ZDNet)