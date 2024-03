Egy új kutatás, amit Gwinyai Masukume, az írországi University College Dublin orvosbiológusa vezetett, feltárta azt a csöppet sem nevetséges tényt, hogy ha egy nagy sportcsapat nyer, akkor 9 hónap múlva gyermekáldás köszönt a szurkolók házára. Ezt hívja a pszichológia „ünnepi szexnek” (celebratory sex).

Masukume nagy afrikai, ázsiai, európai és észak–amerikai futball– , amerikaifutball– és rögbi–bajnokságok adatait tanulmányozta. Megállapításai fordítva is igazak voltak:

MÍG EGY CSAPATGYŐZELEM VAGY EGY HAZAI TORNA TÖBB BABÁHOZ VEZETETT, ADDIG A LESÚJTÓ VERESÉGEK KEVESEBB SZÜLETÉST EREDMÉNYEZTEK KILENC HÓNAPPAL KÉSŐBB.

Ez a jelenség egy másik, már jól ismert megfigyelésre utal, amelyet a kutatók a tanulmányuk elején megemlítenek: olyan fontos ünnepek alkalmával, mint a farsang, a karácsony vagy a szilveszter, az emberek különösen vágynak egymás intim közelségére. Ez az, amit egyelőre „ünnepi szexnek” neveztek el a pszichológusok.

2017-ben a Dél-Dakotai Egyetem tudósainak egy csoportja vizsgálta azt a kérdést, hogy az átlagosnál boldogabb helyzetekben hogyan viselkednek az emberek. A Sexual Behaviors in Parked Cars Reported by Midwestern College Men and Women című cikkük megállapítja, a vizsgálatban részt vevők 12 százaléka számolt be arról, hogy akár az autóban is vállalta az intim együttlétet, amikor nagyon meg akart ünnepelni valamit – akár a születésnapját, a diplomaosztót, vagy az új autót.

Nos, a párizsi olimpia közeledik, érdekes lenne megvizsgálni a születésszámokat 2024 nyara után kilenc hónappal. Nagy kérdés, milyen hatással lesznek az ünnepi játékok a franciákra? Idegesek lesznek a lebonyolítás sikeressége és a felborult életük miatt – különösen a párizsiak –, vagy épp hogy boldogságukban megugrik a francia babák száma 2025 áprilisában? Ugyanitt: milyen hatása lesz a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságnak a németekre, amit ők rendeznek június 14. és július 14. között?