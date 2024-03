Hosszú várakozás után az Apple hivatalosan is megerősítette, hogy idén június 10. és 14. között rendezik meg a Worldwide Developer Conference-t, vagy röviden csak WWDC-t. Az esemény a vállalat legnagyobb – elsősorban programozóknak készített – programsorozata, számos ingyenes oktatóórával – az átlagfelhasználók számára a legérdekesebb azonban a nyitónapon tartott Apple Keynote; itt leplezi le a vállalat ugyanis a legújabb szoftveres fejlesztéseit. Idén az iOS 18-on, az iPadOS 18-on, a watchOS 11-en, a macOS 15-ön, valamint a tvOS 18 és a visionOS 2-n lesz a hangsúly – ezekről azonban majd később.

A WWDC24 ezúttal is ingyenes lesz minden regisztrált fejlesztő számára, az Apple ugyanis továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a fejlesztőket alkalmazásaik és játékaik fejlesztésében. Ennek érdekében az eseményen egyedülálló hozzáférést biztosítunk számukra az Apple szakértőihez, valamint betekintést nyerhetnek az új eszközökbe, keretrendszerekbe és funkciókba is

– olvasható az Apple által kiadott sajtóközleményben. Ahogy az lenni szokott, az Apple egy sokat sejtető dizájnt is készített a többnapos eseményhez – a WWDC24 logót kék, lila, narancs és pink színekben tündökölve láthatjuk, ami azonban még fontosabb, az az, hogy Greg Joswiak, az Apple globális marketingért felelős alelnöke mely szavakkal konferálta fel az eseményt. A vezető úgy fogalmazott, hogy az idei WWDC „Absolutely Incredible”, azaz teljesen hihetetlen lesz – az „a” és „i” betűket azonban Joswiak naggyal írta, amiket összeolvasva azt kapjuk, hogy AI.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Beadta a derekát az Apple is

Az „easter egg” egybefügg azokkal a hetekkel ezelőtti híresztelésekkel, amelyek szerint az Apple gőzerővel azon dolgozik, hogy a legújabb iOS-t telepakolja mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésekkel – így mostanra szinte biztosan kijelenthetjük, hogy a 18-as főverzió egyik legnagyobb újdonsága ez lesz; ez azonban még nem minden. Ha hihetünk Marg Gurmannek, a Bloomberg újságírójának, az Apple az elmúlt évek legnagyobb frissítését tervezi, olyan szintű változtatásokra érdemes számítani, mint amilyeneket az iOS 7-tel vezetett be a vállalat. Alább összegyűjtöttük, hogy mivel bővülhet az iOS 18:

újratervezett kezdőképernyő;

frissített kinézetű és szabadon rendezhető ikonok;

új, visionOS-szerű dizájnelemek;

új animációk;

teljesen újratervezett, MI által támogatott Siri;

MI-támogatás az Apple Musicban a személyre szabottabb ajánlások, válogatások és lejátszási listák létrehozásának érdekében;

MI-támogatás a jegyzetekben;

MI-támogatás a Safariban, a weboldalak tartalmának összegzése érdekében;

újabb testreszabhatósági lehetőségek a zárképernyőn;

további apróbb finomhangolások.

Ezek alapján tehát bőven lesz miről mesélni június 10-én – arról nem is beszélve, hogy ezek csak az iPhone-okra érkező újdonságok. Vélhetően ugyanezekkel a dolgokkal fog bővülni az iPadOS 18 is, néhány plusz, kifejezetten iPadekre tervezett újdonság mellett, illetve minden bizonnyal a legújabb macOS-t is letarolja majd az Apple-féle mesterséges intelligencia. Érdekesség, hogy a Macek esetében az Apple már az M3-as MacBook Airek leleplezésekor kiemelte, hogy a laptop tökéletes választás lesz AI-alapú munkavégzésre – ezzel is alátámasztva a pletykákat.

Van, amiről kevesebbet tudni

A watchOS 11 azonban ezekkel szemben vélhetően egy sokkal kisebb frissítés lesz, elsősorban amiatt, mert a vállalat a 10. főverzióval szabta újra tulajdonképpen a teljes felhasználói felületet. A szivárogtatások alapján kisebb optimalizációkra érdemes számítani, nagyobb újdonságok ezúttal nem kerülnek bele a legújabb watchOS-be. Ugyancsak érdekes az Apple Vision Prón futó visionOS helyzete. A vállalat a tavalyi WWDC-n leplezte le a készüléket és a visionOS-t is, a headset pedig az akkor bemutatott verzióval került fel idén februárban a boltok polcaira.

Az Apple azonban már megerősítette, hogy az idei eseményen biztosan be fog mutatkozni a visionOS új verziója – arról azonban egyelőre még semmit sem tudni. Elsősorban még jobb optimalizációt, illetve a már meglévő funkciók (pl. Persona) jobbá tételét érdemes a 2-es főverziótól várni, ezek mellett azonban bármikor meglephet minket a vállalat néhány teljesen új funkcióval is. Egy biztos: a dátum ki lett tűzve, június 10-én, magyarországi idő szerint este hét órakor minden kiderül; addig pedig a szivárogtatók által számos egyéb részlet is napvilágot láthat.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)