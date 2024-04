Egyértelművé tette a Google, hogyan is működik webböngészőjükben az inkognitó mód, minekutána csoportos eljárás indult ellenük. Emellet a techóriás abba is beleegyezett, hogy törölje azt a több milliárd adatot, amit az inkognító mód használata mellett gyűjtöttek.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Google még januárban frissítette a leírást, ami a Chrome böngésző inkognitóablakának megnyitásakor jelenik meg. A bővített leírás a Google Chrome 122.0.6251.0 verzió Canary build fejlesztői változatában jelent meg először azzal a céllal, hogy tisztázza: a különböző online szolgáltatások – közöttük a Google – az inkognitó mód használatakor is adatokat gyűjtenek a felhasználó viselkedéséről.

A VÁLTOZÁS OKA, HOGY A GOOGLE ELLEN CSOPORTOS PER INDULT,

mivel az emberek az inkognitóablak neve és leírása alapján azt gondolták, hogy ténylegesen inkognitóban, beazonosítás és a tevékenységük követése nélkül böngészhetik az internetet. A cég peren kívüli megegyezéssel szerette volna lezárni az ügyet, és tisztázni, hogy nincs szó tényleges inkognitásról – a felperesek azonban többet szerettek volna.

Ennek eredményeképp a vállalat törölni fogja azt a több milliárd webböngészési adatot, amit addig rögzítettek, míg a felhasználókat nem tájékoztatták megfelelően az inkognitó mód valódi működéséről.

José Castaneda, a Google szóvivője nyilatkozatában elmondta, hogy a vállalat örömmel rendezi a pert, amelyről mindig is úgy vélték, hogy érdemtelen.

Attól függetlenül, hogy adatokat gyűjtjük, azokat soha nem társítjuk a felhasználókhoz, amikor azok az inkognitó módot használják, így örömmel töröljük azokat

– tette hozzá Castaneda.

A megállapodás része az is, hogy a Google változtatásokat eszközöl a privát böngészési szolgáltatásai korlátainak nyilvánosságra hozatalában, amit a vállalat már el is kezdett bevezetni a Chrome-on. A Google azt is vállalta, hogy öt évig hagyja, hogy a felhasználók alapértelmezés szerint blokkolják a harmadik féltől származó sütiket az inkognitó módban, hogy a Google ne tudja követni a felhasználókat külső webhelyeken, amíg azok privát böngészésben vannak.