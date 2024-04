Több mint tíz év után visszatérhet a Samsung a kezdetekhez, és egy, a Gear okosórákra emlékeztető, szögletes kialakítású készüléket dobhat piacra – legalábbis a legfrissebb értesülések szerint. Az új dizájn ráadásul már az idei Galaxy Watch7-ben debütálhat, bár az is benne van a pakliban, hogy a Samsung vár még egy évet, és csak a Watch8-as szériával hozzák vissza a szögletes kijelzőket okosóráikba.

Ha a Samsung okosóráira gondol, vélhetően egyből egy kör alakú kijelzővel ellátott dizájnt fog maga előtt látni – ez a kialakítás azonban a kezdetekben még egyáltalán nem volt jellemző a dél-koreai vállalat termékeire. Több mint egy évtizede ugyanis, hogy a vállalat okosórákat készít, a kezdetek kezdetén pedig egyáltalán nem úgy néztek ki a készülékeik, mint manapság. A Samsung első okosórája 2013-ban, Samsung Gear néven jelent meg; ez egy 1,6 hüvelykes, négyzet alakú Super AMOLED-kijelzővel rendelkező készülék volt, amelynek kinézete mai szemmel rendkívül kezdetlegesnek mondható, akkoriban azonban kifejezetten nagy sikert aratott.

Olyannyira, hogy a termékcsalád további verziókat is kapott. Befutott például a Galaxy Gear 2, ami frissített dizájnt és még egy kamerát is kapott, illetve a Gear Live, amin már nem a Samsung által tervezett Tizen, hanem a Google-höz tartozó wearOS fut. Érkezett még egy Galaxy Gear S is, ami hajlított kijelzővel szerette volna levenni a felhasználókat a lábukról – ennek utódja, a Gear S2 azonban új korszakot nyitott a Samsung okosóráinak történetében. Ez ugyanis olyan készülék volt a vállalat portfóliójában, amely már kör alakú kijelzővel és forgatható lünettával került a boltok polcaira.

Ekkor 2015-öt írtunk, a vállalat pedig azóta rendre ehhez hasonló készülékeket dobott piacra – a legújabb Galaxy Watch6 és Galaxy Watch6 Classic is kör alakú dizájnnal rendelkezik, ez azonban nem biztos, hogy sokáig így marad.

Vissza a gyökerekhez

A legfrissebb hírek szerint benne van a pakliban, hogy a Samsung visszatér a kezdetekhez, és egy Apple Watch-szerű, szögletes kijelzővel ellátott dob piacra. A SamMobile értesülései alapján egyelőre még nem tudni, hogy a gyártó már az idei, Galaxy Watch7-es szériával bevezeti-e az új dizájnnyelvezetet, vagy esetleg várnak még egy évet; a hozzájuk eljuttatott információk birtokában azonban biztosan állítják, hogy a Samsung erősen fontolgatja az átállást.

Azt, hogy a hirtelen váltás mögött mi állhat, ugyancsak nem tudni – a Samsung ugyanis kifejezetten büszke volt az órái kialakítására, a forgatható lünetta a drágább modellek esetében pedig meglehetősen egyedivé tette a gyártó készülékeit. Az persze tagadhatatlan, hogy a legnépszerűbb okosórák, azaz Apple Watchok mindig is szögletes kijelzővel rendelkeztek – sikerük mögött azonban nem feltétlenül azok kinézete, hanem sokkal inkább azok sokoldalúsága és más Apple-készülékekkel való együttműködése áll.

Ennek fényében akár az is megeshet, hogy a Samsung nem a kör alakú okosórák helyett, hanem azok mellé készül egy szögletes kijelzővel ellátott darabot piacra dobni – ezzel megtartva aktuális pozícióját az androidos szférában, miközben egy kicsit még az Apple-nek is odaszúrhatnak. A valóság valamikor idén júliusban derül majd ki, a Samsung ekkor fogja ugyanis leleplezni a Galaxy Z Fold6 és Z Flip6-os telefonokat, amelyek mellé általában mindig befutnak az aktuális okosórák is – jelen esetben a várva várt Galaxy Watch7.

(Borítókép: Samsung Galaxy Gear. Fotó: Stephen Lam / Getty Images)