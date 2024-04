Az elmúlt két évben elképesztően nagy teret nyert magának a mesterséges intelligencia, manapság szinte már nem is találkozni olyan technológiai fejlesztéssel, amiben valamilyen szinten ne lenne jelen. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az MI fenekestül felforgatta és át is alakította a techipart – amennyiben azonban azt hitte, hogy a jelenlegi szinten meg is állnak majd a vállalatok, akkor nagyot tévedett. A Microsoft például arra készül, hogy egy teljesen új irányzatot nyisson a számítógépek területén, amit AI PC-nek vagy magyarul MI PC-nek neveznének el – szándékaik pedig olyannyira komolyak, hogy már el is kezdték az első intézkedéseket.

A redmondiak számára nem újdonság a mesterséges intelligencia – sőt, maguk is bőven kiveszik részüket annak fejlesztéséből. Saját fejlesztésű MI-jük és chatbotjuk eleinte a Bing keresőbe volt implementálva, 2023-ban azonban bejelentették, hogy a Copilot névre átkeresztelt MI-t beépítik a Windows 11-be is. A vállalat akkor úgy fogalmazott, hogy még csak most kezdik látni, hogy az MI milyen hihetetlen hatást gyakorol az iparágakra és a saját mindennapi életünkre, éppen ezért számos lépést tesznek annak érdekében, hogy a Windows 11 megfeleljen a mesterséges intelligencia korának.

Ugyan a bejelentés óta eltelt közel egy év, a Copilot mégsem lett elérhető a Windows 11 végleges verzióiban, jó hír azonban, hogy a fejlesztői előzetes kiadásokban él és virul a mesterséges intelligencia. Ugyancsak kecsegtető fejlemény lett, hogy tavaly novemberben kiderült: a Copilot a Windows 10-be is megérkezik, igaz, az alacsonyabb hardveres követelmények miatt annak csak egy korlátozottabb változatát használhatják majd a felhasználók. A Copilottal kapcsolatos reménykedések lángját azonban a Microsoft AI PC elnevezésű projektje őrzi igazán – a vállalat ugyanis készen áll arra, hogy egy teljesen új kategóriát teremtsen a személyi számítógépek piacán.

Új gomb érkezik a billentyűzetekre

A Microsoft idén már nemcsak szoftveresen, hanem hardveresen is szeretne maradandót alkotni az MI-alapú fejlesztések területén. Ennek eredményeképp a vállalat már hónapok óta együtt dolgozik olyan chipgyártókkal, mint az Intel, az AMD és a Qualcomm, hogy közösen meghatározzák, milyen követelményeknek kell majd eleget tenniük azoknak a számítógépeknek és laptopoknak, amikre ráaggathatják az AI PC, azaz MI-számítógép jelzőt. Egy kiszivárgott jelentés szerint például egy ilyen számítógépnek a következőképp kell kinéznie:

rendelkeznie kell az aktuálisan elérhető legmodernebb processzorral,

rendelkeznie kell a mesterséges intelligenciához kötődő feladatok elvégzését segítő egységgel, azaz NPU-val,

biztosítania kell a Microsoft MI-jéhez, azaz a Copilothoz való hozzáférést,

emellett pedig rendelkeznie kell egy fizikai Copilot-gombbal is a billentyűzeten, amivel azonnal elindíthatóvá válik az asszisztens.

A jelenlegi álláspont szerint tehát ha ezek közül valamelyikkel nem rendelkezik egy számítógép, azt a Microsoft nem fogja AI PC-ként reklámozni – még akkor sem, ha hardveresen egyébként tökéletesen megfelelne a készülék az MI-alapú feladatok elvégzésére. Magáról a Copilot-gombról egyébként már az év elején hírt adott a vállalat, a YouTube-csatornájukon közzétett videó alapján arra lehet számítani, hogy a jövő laptopjain és billentyűzetein a gomb a második, jobb oldali Windows-gomb helyére kerül majd be.

Szinte bármit elvégez majd

A Copilot nagyon hasonlít a Bingből már megismert chatbothoz, így szinte bármivel kapcsolatban lehet a segítségét kérni, erőssége azonban az, hogy rendszerszinten integrálva van a Windows 11-be,

ÍGY KÉPES ÖSSZEFOGLALNI AZ ALKALMAZÁSOKBAN MEGTEKINTETT TARTALMAKAT, ÁTÍRNI VAGY AKÁR MEGMAGYARÁZNI AZOKAT.

A Copilotot továbbá arra is megkérhetjük, hogy különböző feladatokat végezzen el a számítógépen – például kezelhetjük vele a fókuszmódokat, készíthet képernyőképet, állíthat a hang- és fényerőn, vagy akár olyan bonyolultabb feladatokat is adhatunk neki, mint egy fájl vagy egy jól eldugott beállítási opció megkeresése – ez azonban még mindig nem minden.

Mivel a Copilot ugyanarra az alapra épül, mint a Bing Chat, a Microsoft még azt is lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a Binghez vagy az OpenAI-féle ChatGPT-hez írt bővítményeket is kiterjesszék a mesterséges intelligenciával működő asszisztensre. Ennek köszönhetően a jövőbeli fejlesztések automatikusan átkerülhetnek a Windows Copilotba annak ellenére, hogy azok elsődlegesen nem is arra lettek lefejlesztve, így rendkívül gyorsan fejlődhet.

Azt, hogy a Copilot mikor válik bárki számára hozzáférhetővé Windows 11 és Windows 10 rendszereken, egyelőre még nem tudni, 2024 második felére azonban jó eséllyel végez a Microsoft a tesztelési feladatokkal.

