Hátborzongató képek érkeztek a fukusimai atomreaktor belsejéből

2011. március 11-én Richter-skála szerinti 9,0-es erősségű földrengés rázta meg Japán keleti partvidékét. Ez már önmagában is tragikus következményekkel járt: a partokat 15 méteres cunami árasztotta el, ami a becslések szerint 18 ezer ember halálát okozta – a pusztító hullámok azonban a Fukusima Daiicsi nevet viselő atomerőművet is elérték. A cunami miatt megszakadt az atomerőmű áramellátása, aminek következtében leálltak a hűtőrendszerek is – ekkor következett be a második tragédia.

Ugyan a teljes atomkatasztrófát sikerült elkerülni, az áramkimaradás miatt három atomreaktor még így is leolvadt, ezzel nagy mennyiségű radioaktív szennyeződést juttatva a környezetbe.

A katasztrófa óta eltelt 13 év, az erőmű környéke pedig még mindig erősen sugárzó, olyannyira, hogy a legtöbb esetben a Tokyo Electric Power Company Holdings, azaz a TEPCO által a reaktorok feltérképezésére küldött távirányítású robotok is tönkremennek – ezúttal azonban sikerült képeket szerezniük az 1-es reaktor legmélyéről, egy olyan helyről, ahová a katasztrófa óta most először tudtak a robotok eljutni. A három leolvadt reaktorban egyébként a becslések szerint összesen mintegy 880 tonna erősen radioaktív, megolvadt fűtőanyag-törmelék található, amit a teljes megtisztítás érdekében mindenképp el kell majd távolítani, a TEPCO-nak azonban ennek kivitelezésével kapcsolatban még nincsenek konkrét tervei.

Akárcsak egy horrorfilmben

A TEPCO által küldött távvezérlésű, kígyószerű robotok és minidrónok még márciusban merészkedtek a Fukusima Daiicsi erőmű mélyére – elsősorban azért, hogy feltérképezzék a reaktort, így segítséget nyújtva a vállalatnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is végezhetnék el annak megtisztítását. A robotok megvizsgálták a reaktormagot és a megolvadt nukleáris fűtőanyagokat is; a látottak azonban nem voltak túlságosan biztatóak. A robotszondák által visszaküldött képeken jégcsapszerű képeződmények és furcsa, narancssárga csomók láthatók, amiket egyelőre nem tudott azonosítani a TEPCO.

Véleményük szerint ezek a „szokatlan” jelenségek olyan tárgyak és berendezések, esetleg radioaktív fűtőanyagok lehetnek, amelyek az 1-es reaktor leolvadása során a magas hő hatására megolvadtak, később azonban lehűltek, és visszaszilárdultak. A TEPCO egyik tisztviselője szerint „rendkívül hasznos információkhoz jutottak”, az 1-es reaktor mellett azonban a 2-es és 3-as egységeket is fel kell térképezni, sőt a 3-as reaktorban kialakult robbanás miatt a vele szomszédos 4-es reaktor is megsérült, így még ott is felfedezőmunkálatokat kell végezniük.

A Csendes-óceánban landol a radioaktív víz

A 2011-es katasztrófát követően az erőművet mintegy 1,3 millió tonna víz is elárasztotta – ezt éveken keresztül több mint ezer tartályban tárolták, 2023. augusztus 24-én azonban elkezdték fokozatosan visszaereszteni a Csendes-óceánba; a japánok szerint megtisztítva. A döntés mindezek ellenére is diplomáciai válságot okozott Japán és Kína között – utóbbi például augusztus végén felfüggesztette a japán tengeri termékek teljes importját. Oroszország, amelynek kapcsolatait Japánnal ugyancsak megterhelik a Tokió által az ukrajnai háború kezdete óta Moszkva ellen bevezetett szankciók, ugyanezt tette.

Hasonlóan nemtetszését fejezte ki Dél-Korea is, amely tavaly nyáron sófelvásárlásba kezdett, emellett szintén felfüggesztették a tenger gyümölcseinek Fukusimához közeli, keleti partvidékről származó importját. Érdekesség, hogy a hűtővíz óceánba eresztésének folyamata idén márciusban szünetelni kezdett, 15-én ugyanis 5,8-es erősségű földrengést észleltek a térségben, alig három héttel később, április 4-én pedig egy 6,0-es rengés rázta meg Fukusima környékét. Ez azonban várhatóan nem tántorítja el a japánokat, a TEPCO szerint ugyanis a hűtővíz visszaeresztésének nincs környezetre gyakorolt negatív hatása, folyamatos méréseik nem észleltek rendellenes tríciumszintet a közeli óceán vizében.

A TEPCO szerint az erőmű teljes leszerelése 30-40 évet vehet igénybe, a kritikusok szerint ez azonban rendkívül naiv és optimista hozzáállás a vállalat részéről.

