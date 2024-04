Akár 100 olvasatlan üzenetből is képes összefoglalót készíteni a felhasználók számára a Viber új funkciója.

A mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések elképesztő térhódítása után csak idő kérdése volt, hogy az mikor fog feltűnni a különféle csevegőalkalmazásokban is. Nos, a nap elérkezett, a Viber ugyanis egy, az OpenAI-jal közös együttműködés keretein belül bevezetett egy teljesen új funkciót – olyat, amit a nagyobb chatappok közül egyelőre még egyben sem találni.

Az újítás lényege, hogy a Viber az MI-nek köszönhetően ezentúl

képes összefoglalni a csoportos beszélgetések tartalmát, akár száz olvasatlan üzenetre is visszamenőleg.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a felhasználó – egy olvasatlan üzeneteket tartalmazó csoportbeszélgetésbe való belépés után – kap egy felszólítást, miszerint a Viber képes röviden, pontokba szedve összesíteni, hogy miről maradt le, így nem kell hosszú perceken keresztül visszaolvasnia a történéseket.

Fontos megjegyezni, hogy a funkció működéséhez elengedhetetlen, hogy az MI értelmezze a beszélgetésben leírtakat, így az érzékenyebba datok védelme érdekében természetesen le is tilthatja a fejlesztést.

A funkciót fokozatosan vezetik be az Egyesült Államok, a Fülöp-szigetek, Ukrajna, Japán, Bulgária és Lengyelország felhasználói számára, és hamarosan további országokban is megjelenik. A szolgáltatás iOS és Android rendszereken is egyaránt elérhető, több mint 50 nyelven.