Áll a bál az Apple háza táján, egy vezető már fel is mondott

Hosszú hónapok után február 2-án végre elérkeztünk ahhoz a történelmi naphoz, amikor az Apple új időszámítást indított a vállalat történelmében – ekkor jelent meg ugyanis az Apple Vision Pro, a vállalat első virtuális és kiterjesztett valóságot használó szemüvege. A cupertinóiak több mint tíz éven keresztül dolgoztak a készüléken, ennek ellenére meglehetősen vegyes reakciókkal fogadta a nagyérdemű a headsetet: volt, aki szerint zseniális lett, volt, aki szerint pedig egyenesen használhatatlan – abban azonban még a legelfogultabb Apple-rajongók is egyetértettek,

hogy az Apple Vision Pro korántsem lett tökéletes készülék.

Mindez persze nem is volt elvárható egy első generációs modelltől, a 3500 dolláros, azaz körülbelül 1,3 millió forintos árcédula azonban már teljesen más fényt vetett a headsetre. Hiába ugyanis a remek szemkövetés, a páratlan mozizási élmény és a tökéletes kapcsolódás az Apple ökoszisztémájához, úgy tűnik, hogy a felhasználók nem igazán jöttek rá, hogy a Vision Pro pontosan mire is jó. Ez egy pár száz dolláros készülék esetében még nem is feltétlenül jelentene problémát, egy ennyire drága headsetnél azonban egyáltalán nem meglepő fejlemény, hogy az emberek elkezdték visszakérni a pénzüket.

Erre lehetőséget is kaptak, az Apple több készüléket is visszavásárolt, a közösségi oldalakon terjedő negatív vélemények azonban az eladásokat is visszafogták. A vállalat sokáig úgy vélte, hogy még meg tudják menteni a helyzetet, néhány nappal ezelőtt azonban belátták, hogy erre már nem sok esély lesz – több gyártósort is leállítottak, emellett az éves eladási terveket az eredeti számok felére csökkentették.

Kérdésessé vált a külföldi megjelenés

Mint ismeretes, az Apple Vision Pro egyelőre csak az Egyesült Államokon belül szerezhető be hivatalosan, külföldi megjelenésről egyelőre még nem tudni, legfeljebb csak pletykákat olvasni. Ming-Chi Kuo elemző szerint az Apple a Vision Pro bemutatása előtt úgy számolt, hogy 2024-ben 800 ezer headsetet adnak el, a megjelenés után két és fél hónappal azonban belátták, hogy ilyen magas eladásokat biztosan nem fognak elérni – az új év végi terv 450 ezer eladott Vision Pro lett.

A 9to5mac információi alapján a várakozásokat alulmúló eladások ráadásul a nemzetközi bevezetés helyzetét is megnehezítik.

Bennfentesek szerint eddig magabiztos volt az Apple abban, hogy 2024-ben mely országokban szeretnék bevezetni a készüléket; mostanra azonban elbizonytalanodtak a korábban felépített stratégiával kapcsolatban. Korábban olyan híreket is lehetett olvasni, miszerint az Apple 2025-ben már piacra dobta volna a Vision Pro utódját – a fejlemények tekintetében azonban az értesülések szerint erről is letett a vállalat, az új stratégia vélhetően az lesz, hogy a visionOS, azaz a headseten futó operációs rendszer fejlesztésével próbálják meg érdekesebbé és jobbá tenni a felhasználói élményt.

Dobbantott az egyik vezető is

Ugyancsak rossz hír, hogy a napokban elhagyta az Apple-t a Vision Pro marketingjéért felelős egyik vezető is – Frank Casanova nem kevesebb mint 36, Apple-nél töltött év után vonult váratlanul nyugdíjba. Mint az a 9to5mac cikkéből kiderült, Casanova a LinkedIn-profilján keresztül erősítette meg visszavonulását. Az egykori vezető a 80-as évek végén került a vállalathoz, az elmúlt években pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy az Apple-re úgy tekintsünk manapság, ahogy. 1997-ben az OS X grafikai részlegének vezető igazgatója lett, a virtuális valósággal kapcsolatos részleg vezetőjének 2019-ben nevezték ki.

Casanova fő feladatai ezek után az Apple Vision Próval voltak kapcsolatosak, tulajdonképpen minden, a készülékhez köthető marketinganyag az ő és csapata kezei alól került ki. Azt, hogy a nyugdíjba vonulásnak köze van-e ahhoz, hogy a headset a vártnál sokkal rosszabbul teljesít, egyelőre nem tudni, Casanova távozásával azonban egy rendkívül fontos személytől esett el a vállalat.

