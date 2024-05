Több éven át tartó bétatesztelés után végre a Microsoft operációs rendszerére, azaz a Windowsra is megérkezett a The Browser Company böngészőalkalmazása, az Arc, ami nemcsak a kritikusok, de még a felhasználók szerint is mérföldekkel lekörözi a jelenleg legnépszerűbb riválist, a Chrome-ot. Az Arc körül a Twitterhez és Reddithez hasonló közösségi oldalakon hatalmas volt a hírverés, így úgy gondoltuk, mi is megnézzük, mitől döglik a légy – avagy tényleg ennyire forradalmi lett-e a The Browser Company alkalmazása. Spoiler: igen, az átállás azonban nem annyira könnyű, mint elsőre hinné.

Az Arcra ugyanis nem lehet hagyományos böngészőként tekinteni, hiszen annál sokkal többet nyújt. Míg a legtöbb ilyen alkalmazás célja jóformán csak az, hogy szolgáltasson egy keresősávot, amibe beírhatja azt, amire rá szeretne keresni, addig az Arc mindent újragondolt, amit eddig a böngészőkről tudott – kezdve azzal, hogy az appban alapértelmezett esetben nincs felső címsor, de még csak keresősáv sem. A legegyszerűbben úgy kereshet rá egy weboldalra vagy kifejezésre, ha lenyomja a control + T billentyűkombinációt, ezzel előhívva egy, az Apple-féle macOS-ből már ismerős Command Bart; ide kezdhet el gépelni.

Mindez azért van, hogy az éppen megjelenített weboldal teljes egészében kihasználja a rendelkezésre álló ablakméretet, ha pedig teljes képernyős megjelenítésre váltunk, akkor az Arc esetében az szó szerint teljes képernyős böngészést jelent, sallangok, címsorok és zavaró gombok nélkül.

Ennek ellenére azonban valahogy navigálni kell a weboldalak között – ezt az oldalpanelen tehetjük meg. Ha a böngészőablak bal oldalára irányítjuk az egerünket, az elő is ugrik, és egyből meg is mutatja, hogy éppen milyen lapokat tartunk megnyitva. Egy új lapra kattintva az oldalsáv alapértelmezetten eltűnik, hogy ne zavarjon tovább, az Arc azonban lehetőséget ad arra is, hogy rögzítsük helyzetét, így mindig látható marad.

Rend a lelke mindennek

Az oldalpanel egyébként a böngésző egyik központi eleme, tulajdonképpen innen érhetünk el minden fontos funkciót, többek között a lap frissítése gombot és az előre/vissza gombokat is. Egyik leghasznosabb eleme a Spaces nevű fejlesztés, ami a Safariban már évek óta jelen lévő Lapcsoportok funkciót másolja – emellett azonban jobbá is teszi azt. A Spaces segítségével külön munkatereket hozhatunk létre, minden munkatérben külön ablakokat nyithatunk meg, amik nem zavarnak be más munkaterekbe. Készíthetünk külön Spacest a munkával kapcsolatos weboldalakból vagy egy utazás megszervezéséhez szükséges lapokból, amik között egy kattintással válthatunk. Külön pluszpont, hogy a Spaceseket bármikor át lehet nevezni, és színeket, valamint ikonokat és emojikat is hozzájuk rendelhetünk.

Ugyancsak remek fejlesztés, hogy a böngészőn belül elérhető a többablakos nézet, így egyszerre akár két weboldalt is böngészhetünk – ehhez azonban nem kell kétszer megnyitni az Arcot, minden az appon belül történik. Hasznos fejlesztés továbbá a beépített képernyőkép-készítő is, ami a macOS-hez hasonlóan számos opcióval rendelkezik: készíthetünk képernyőképet a teljes képernyőről, de az is adott, hogy csak egy ablak vagy csak egy ablak bizonyos részét fotózzuk ki. Emellett az is adott, hogy egy képernyőképet a kedvünk szerint szerkesszünk tovább: újraméretezhetjük, feliratokat helyezhetünk rá, és akár még rajzolhatunk is a képre. Az elkészült fotókat menthetjük a számítógépre vagy az Arc beépített könyvtárába is, ahonnan később bármikor előhívhatjuk, például ha egy jegyzetbe szeretnénk beilleszteni, az Arcban ugyanis még erre is lehetőségünk van.

Jól látható tehát, hogy az Arc sokkal több mint egy böngésző – olyan, mint egy saját kis operációs rendszer, amiben mindent megtalálhatunk, ami az internetezés során hasznos lehet; az alapképességeket ráadásul tovább lehet bővíteni is.

Chrome, a rossz dolgok nélkül

A böngésző ugyanis a Chrome alapjaira épül, ami lehetővé teszi, hogy a Google böngészőjében már megszokott bővítményeket változatlanul használhassa az Arcban is. A vállalat úgy fogalmaz azonban, hogy a Chromium-alap ellenére az Arcból eltávolítottak minden olyan „szemetet”, amit a Google böngészője tartalmaz annak érdekében, hogy a hirdetési üzletágát támogassa. A The Browser Company ezenkívül elkötelezett amellett is, hogy biztonságban tartsa a felhasználók adatait: állításuk szerint soha nem követik, hogy a felhasználók mire keresnek rá, ahogy profilokat sem készítenek róluk – mindemellett a felhasználók adatainak továbbértékesítésétől is elhatárolják magukat.

Kérdéses persze, hogy miből kíván bevételt szerezni a vállalat, az Arc ugyanis teljesen ingyenes letölthető – ezzel kapcsolatban azonban egyelőre nem osztott meg túl sokat a The Browser Company, mindösszesen annyit árultak el GYIK-oldalukon, hogy soha nem fognak hirdetések köré épülő üzleti modellt építeni. Ennek ellenére azt kérik a felhasználóktól, hogy nyugodtan fektessék beléjük a bizalmukat, amit eddigi megnyilvánulásaik alapján egyébként nem lesz nehéz megadni – a vállalat a megszokottnál transzparensebben működik, az általuk fejlesztett böngészőalkalmazás pedig valóban korszakalkotó lehet.