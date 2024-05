Mint ismert, az emberek örökléstől függően négy vércsoportba sorolhatók, vagyis A és B, AB és 0 vércsoportba tartozhatnak. A vércsoportot a vörösvérsejtek felszínén található kémiai jelzések (cukormolekulák) határozzák meg és halálos immunreakciót vált ki, ha valakinek a szervezetével nem kompatibilis vércsoportú vért adnak be.

Fontos, hogy az AB vércsoportúak mindkét csoport jelzését sajátként ismerik fel, ezért bárkitől kaphtnak vért. A 0 vércsoporthoz tartozók viszont bárkinek adhatnak, de náluk az érem másik oldala, hogy ők csak 0-ás vért kaphatnak.

A vérellátás szempontjából tehát az univerzálisan alkalmazható 0-ás vér az optimális. Az élet azonban olyan logisztikai kihívásokkal is szolgál, amiket adott esetben lehetetlen leküzdeni – ilyenek a katasztrófák, különösen a természeti csapások, amikor egyszerre nagyon sok embert kell megfelelő típusú vérrel ellátni. A véradóknak azonban csak a 7 százaléka 0-ás vércsoportú, ilyen vérből tehát soha nincs elég.

Bárcsak lenne valami, ami képes eltávolítani a vércsoportot azonosító antigén jelzést a vérsejt felszínéről. Ehhez valamiféle csúcstechnológia kell, de szerencsére a szervezetnek vannak olyan eszközei, amikkel napi szinten megold ilyen kihívásokat: ezek az enzimek. Már az 1980-as évek óta folynak kutatások olyan enzimekkel, amikkel a többi vércsoport levetkőztethető és nullás csoportúvá alakítható.

Nem válik vízzé

Legutóbb öt évvel ezelőtt, a British Columbia Egyetemről érkezett jelentés egy fontos áttörésről. Az emberi emésztőrendszerben – ha úgy tetszik, a székletben – élő baktériumból sikerült két olyan enzimet kivonni, amelyek pont úgy oldották a vérsejt falát, hogy eltávolították róla az A vércsoportra jellemző antigéneket.

A probléma csak az, hogy az ilyen módszerrel törölt vércsoportú vér még mindig nem biztonságos.

még mindig nem biztonságos.

Ez azért lehetséges, mert az emberi vért 45 féle különböző jellemző alapján lehet csoportokba sorolni – ilyen például a Rhesus-faktor –, így az A és B vércsoporton belül is van két alcsoport, ezek közül az egyik felszínén sűrűbben van jelen az antigén. Ezek úgynevezett kiterjesztett antigén típusok, amiket hosszabb láncból álló cukormolekulák borítanak. Nehezebb leolvasztani őket és nem is sikerül tökéletesen, ezért immunreakciót váltanak ki.

Dán és svéd kutatók a friss Nature hasábjain számoltak be arról, hogy olyan enzimeket fedeztek fel, amikkel ezen az akadályon is túl lehet lendülni. A kulcs az emberi belekben élő nyálka oldásában jeleskedő Akkermansia muciniphila baktérium, amelynek enzimei nemcsak az A és B antigéneket, hanem ezeknek a kiterjesztett formáit is képesek eltávolítani.

Az enzimekből álló keverék alkalmazásával sikerült B-s vért nullássá alakítani úgy, hogy minimális immunreakciót tapasztaltak. Az A-s vér kezelésénél egy három enzimből álló keveréket használtak, amivel szintén jó eredményt értek el – az immunreakció itt is csökkent, bár nem annyira, mint a B vércsoport átalakítása során.

Szerencsére van tér a további javuláshoz: skandináv tudósok az enzimek szerkezetét elemezve olyan részeket is azonosítottak, amik mesterséges intelligenciával újratervezve még hatékonyabbá tehetőek az antigének vérsejtekről való lehántolásához. Az új megoldással létrehozott 0-ás vért egyelőre még csak laboratóriumban vizsgálták, embereken nem.

