„Az, hogy a Copilot most már magyar nyelven is elérhető, hatalmas büszkeséggel tölt el minket, mert tudjuk, hogy csak akkor juthatunk el igazán a felhasználókhoz, ha törődünk velük és lokalizáljuk a szolgáltatásainkat” – magyarázta Chaban, aki több mint húsz éve erősíti a Microsoft csapatát, amelynek köszönhetően ma már egy közel 800 fős csapat vezetéséért felelős. Elsősorban a Microsoft felhőalapú technológiával, az Azure-ral foglalkoznak, de a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a Microsoft 365 és a Power Platform fejlesztése is része a feladatkörüknek. Utóbbi például hozzáférést biztosít a vállalatok számára olyan alacsony kódolást igénylő MI-alapú eszközökhöz, amelyekkel nem csak időt, de pénzt is spórolhatnak. A Microsoft mesterséges intelligencia alapú asszisztense segít még produktívabbá, kreatívabbá és innovatívabbá tenni a munkavállalókat a Microsoft-felhő használata közben.

De mi a helyzet az átlagemberekkel? A Microsoft természetesen számukra is kínál megoldásokat, amelyek közül a legnépszerűbb a Copilot – a vállalat saját MI-asszisztense, amiről már az Indexen is több alkalommal cikkeztünk. A Microsoft saját MI-je a napokban ráadásul tovább fejlődött, mint azt ugyanis Chabantól megtudtuk, az most már hivatalosan is támogatja a magyar nyelvet – ezzel még közelebb hozva a felhasználókat a mesterséges intelligenciához.

Miután megérkeztem az országba és taxiba ültem, egy nagyon egyszerű kérdéssel fordultam a Copilothöz, egy olyan kérdéssel, amelyre valószínűleg egy magyar ember is válaszolni tudott volna, a zsebemben lévő telefonomra letöltött app azonban minden másnál gyorsabb megoldást biztosított. Azt kérdeztem, «Hogyan mondhatnám magyarul azt, hogy jó reggelt?». És az app egy pillanaton belül meg is mutatta nekem

– mesélte. Chaban azonban ezzel még nem volt megelégedve. „Megkérdeztem tőle azt is, hogy »Hogyan tudom ezt helyesen kiejteni?« Tudom, hogy az emberek általában értékként tekintenek az anyanyelvükre, ezt tiszteletben tartva, tőlem telhető módon szeretném elkerülni, hogy törjem a nyelvet. A Copilot pedig ezt is megmutatta nekem. Ez persze csak egy példa arra, hogy a különböző mesterséges intelligencia-alapú fejlesztések mennyivel jobb emberekké tehetnek minket” – fogalmazott.

A vezető emellett egy másik példát is megosztott: „Ha épp üzleti úton vagyok, előfordul, hogy lemaradok egy-egy értekezletről. Ezek az alkalmak pont annyira fontosak nekem, mint az ügyfeleinkkel és a partnereinkkel megtartott találkozók. A Copilotnak köszönhetően azonban a Teams-ben visszakereshetem, miről volt szó a belső egyeztetéseinken, amelyekről lemaradtam; megkérhetem a Copilotot, hogy készítsen ezekről egy összefoglalót, amelyben a nekem dedikált feladatok ki vannak emelve. Mindez nagyon könnyű, és sokat segít a munkatársaimmal való kapcsolattartásban”.

Az MI mindenkié

A lokalizálás rendkívül fontos dolog – emellett a Microsoft számtalan dolgot tesz annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztéseik mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Többek között ennek köszönhető az is, hogy rengeteg szolgáltatás – mint például maga a Copilot, vagy éppen a Bing és az Outlook – teljesen ingyenesen használhatók. Chaban szerint vannak azonban olyan ügyfelek, akik exkluzív hozzáférést igényelnek. Olyan szolgáltatást szeretnének, ami teljesen az övék, ahol nem nyúlnak az adataikhoz és nem képeznek rajtuk modelleket, hogy azok jobbá váljanak.

Erre nyújtanak megoldást a Microsoft előfizetéses modelljei, amelyek kereskedelmi szempontból teljesen elfogadható megközelítésnek számítanak, számos példát láthatunk erre máshol is. Chaban azonban kiemelte, mindenekelőtt az a céljuk, hogy demokratizálják az MI használatát, hogy az bárki számára elérhető legyen, és hogy megbízható adatokat szolgáltasson. Utóbbi terület kifejezetten közel áll a vezetőhöz, ő felel a Microsoftnál ugyanis az úgynevezett érzékeny felhasználási esetek felülvizsgálatáért.

Ahogy a neve is sejteti, itt azon dolgozunk, hogy az általunk fejlesztett mesterséges intelligencia minden esetben inkluzív legyen, és soha ne nyilvánuljon meg sértő módon a felhasználók felé. Nekünk kell megbizonyosodnunk arról, hogy az általunk végzett munka mindig transzparens legyen, illetve, hogy a modelljeink ne rendelkezzenek semmiféle előítélettel

– fogalmazott. Mint megtudtuk, a Microsoftnál körülbelül 2016 óta foglalkoznak ezzel intenzívebben, a kezdeti nehézségek ellenére és a tanulságok levonása után pedig Chaban úgy véli, mostanra sikerült egy olyan rendszert létrehozniuk, amelyben már bízhatnak. Az ellenőrző programjuk képes arra, hogy a rendszerek tisztességesen, átláthatóan, a megfelelő ellenőrzésekkel, elfogultságok nélkül működjenek – ezeket nevezik felelős MI-szabványoknak.

Nem kérdés, hogy ez lesz a jövő

A rengeteg pozitív felhasználási mód mellett azonban felmerül a visszaélések kérdése is, április elején – csak hogy egy példát említsünk – több mint 200 művész, köztük az Aerosmith, a Jonas Brothers, Sam Smith, Katy Perry és Billie Eilish írt alá egy nyílt levelet, amelyben arra szólítják fel a nagyobb technológiai vállalatokat, hogy hagyjanak fel az olyan generatív MI-modellek fejlesztésével, amelyek sértik a valódi művészek jogait, és olyan tartalmakat generálnak, amelyek károsan hatnak karrierjükre. Chaban szerint a megoldás nem feltétlenül az ilyen modellek betiltásában rejlik. Szerinte a jövő arról fog szólni, hogy ki tudja a saját hasznára fordítani a mesterséges intelligenciát, függetlenül attól, hogy ki milyen szakmában dolgozik.

Van egy nagyon híres idézet, miszerint nem a mesterséges intelligencia miatt fogod elveszíteni a munkád, hanem olyasvalaki miatt, aki tudja, hogyan kell használni az MI-t

– fogalmazott. Mint mondta, ma azt láthatjuk, hogy azok a vállalatok, iparágak, oktatási intézmények és egyéb létesítmények, amelyek merik használni az MI adta lehetőségeket, sokkal nagyobb ugrást és növekedést könyvelhetnek el, mint azok, amelyek még mindig azt kérdezgetik maguktól, hogy vajon tényleg a mesterséges intelligenciáé-e a jövő. A Microsoft saját felmérése szerint mindössze néhány hét elteltével a Copilot-használók 70 százaléka számolt be jelentős hatékonyságjavulásról, a kétharmaduk szerint a munkájuk minősége is sokat javult, és 77 százalékuk állította azt, hogy megismerve a Copilot előnyeit már nem is tudna nélkülük dolgozni.

Egy dolgot mondhatok: a mesterséges intelligencia már itt van, és itt is fog maradni

– hangsúlyozta a vezető.

Chaban szerint, ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, tízévenként nagyjából mindig bekövetkezett valamilyen nagyobb változás a technológiában. A 80-as években például megjelent a számítógép, majd a 90-es években jött a web, míg a 2000-es évek el nem hozták a mobiltelefonok forradalmát. „Egy olyan eszközt készítettünk, ami nélkül ma már kis túlzásokkal élni sem tudunk. A mostani az MI évtizede lesz, a mesterséges intelligencia minden egyes olyan dologba be fog épülni, amit nap mint nap csinálunk, hogy egy sokkal jobb és gazdagabb élményt nyújtson” – fogalmazott.

Annak érzékeltetésére, hogy milyen jelentőségű változásról van szó, Chaban elmondta, hogy a ChatGPT a 2023 novemberében történt bevezetése után mindössze öt nappal már egymillió felhasználót tudhatott magáénak. Összehasonlításképpen, az Instagramnak két és fél hónapra volt szüksége ahhoz, hogy elérje az egymilliós letöltésszámot. Nyilvánvaló az is, hogy a Copilot és a mesterséges intelligenciára épülő innovációk dobtak akkorát a Microsoft piaci értékén, hogy 2024 januárjára a világ legértékesebb vállalata lett.

Egy év rengeteg idő

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése pedig továbbra sem fog abbamaradni, Chaban szerint nem is igazán lehet megjósolni, hogy mire leszünk képesek egy év múlva ilyenkor. „Egy év rendkívül hosszú idő az MI világában. Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy milyen eredményeket értünk el tavaly, vagy az elmúlt hét hónapban, már az elképesztő. Úgy érzem, minden hónapban elértünk valamilyen áttörést, olyan dolgokat is véghez vittünk, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Amiben biztos vagyok, az az, hogy a grafikus egységek, azaz a GPU-k hatalmasat fognak fejlődni, ami azt jelenti, hogy még nagyobb számítási képességekre tehetünk szert, tehát még nagyobb modelleket futtathatunk még nagyobb pontossággal és gyorsasággal” – fogalmazott.

Amikor a jövőre gondolok, akkor abban reménykedek, hogy továbbra is előrelépéseket teszünk a környezet inkluzívabbá tétele terén. Van egy egymilliárd dolláros alapunk, hogy biztosítsuk, hogy több innovációt indítsunk el a fenntarthatóság terén, amiben úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia is nagy szerepet játszhat a jövőben. Emellett az egészségügyben is hihetetlen előrelépéseket látok. A Microsoft néhány évvel ezelőtt felvásárolta a Nuance nevű vállalatot, amely hihetetlen szellemi tulajdont jelent számunkra az egészségügy szempontjából

– magyarázta, hozzátéve, hogy az oktatásban is elképesztő módon hasznosíthatók az MI adta lehetőségek, amelyek nem csak az átlagos, hanem az olyan speciális igényű diákoknak is segíthetnek, akik diszlexiával, diszgráfiával, vagy bármilyen más képességzavarral élnek.

„Úgy látom, hogy akár a fenntarthatóságról, akár az egészségügyről, akár az oktatásról, akár a kiberbiztonságról van szó, óriási előrelépéseket fogunk látni a következő években” – fejezte be Chaban.

(Borítókép: Mark Chaban. Fotó: Szollár Zsófi / Index)