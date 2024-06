Korábban már az Indexen is beszámoltunk olyan futurisztikus gigaprojektekről, mint például a Szaúd-Arábiában épülő The Line. A linearisztikus metropolisz tulajdonképpen mindent felrúg, amit ma egy városról tudunk és gondolunk, elsősorban azért, mert a The Line már nagyon erősen a mesterséges intelligenciára épít. Nem kell azonban a Közel-Keletig menni ahhoz, hogy egy MI-fejlesztésekkel teli várossal találkozzunk. Bár kevesen tudják, a Spanyolország keleti partján fekvő Barcelona is ilyen hely, a különbség csupán annyi, hogy itt a külcsín maradt változatlan, a belbecs azonban jókora tuningot kapott.

Milyen dolgok jutnak eszébe, ha Barcelonára gondol? A futballcsapat, esetleg a tengerpart vagy egy isteni tapas? Netalán a mesterséges intelligencia? Az utóbbiban szinte biztosak vagyunk, hogy nem, pedig a katalán főváros rengeteg mesterségesintelligencia-alapú fejlesztést rejteget magában, éppen ezért Barcelonát már okosvárosnak is lehet hívni, ha úgy tetszik. Aki járt már arrafelé, persze megeshet, hogy ebből semmit sem vett észre – ez azonban a technológia szépsége. Barcelona úgy működik és fejlődik az MI-nek köszönhetően, hogy abból az átlagemberek aligha észlelnek bármit is. Az egyedüli dolog, amivel találkoznak, azok a MI használatának pozitív hozadékai.

De mitől okos egy okosváros?

Könnyen felmerülhet a kérdés, hogy mégis mitől nevezünk egy bizonyos várost okosvárosnak. Bár találó lenne, nem az iskolák, egyetemek és a diákok tanulmányi átlaga alapján kapja meg egy település ezt a jelzőt, sokkal inkább arról van szó, hogy egy város teljes egészében kihasználja a benne rejlő lehetőségeket valamilyen okostechnológia, jelen esetben a mesterséges intelligencia segítségével. Barcelona okoshálózatának hátterében például az a Lenovo áll, amelynek laptopjai idehaza is elsöprő népszerűségnek örvendenek, a technológiát azonban jelen esetben nem egy ThinkBook-, hanem az edge computingot használó ThinkEdge-szerverek működtetik. Ezek különlegessége abban rejlik, hogy a bennük lévő hatalmas nyers erőnek köszönhetően képesek valós időben feldolgozni a beérkező adathalmazokat.

Barcelonában a Lenovo például olyan intelligens közlekedési megoldásokat fejlesztett ki, amelyek javították a forgalom áramlását, csökkentették a dugókat – ezzel egy időben a járművek által kibocsátott üvegházhatású gázokat –, de sikeresen tudták fokozni a tömegközlekedés használatát is. Ami azonban még ennél is látványosabb, hogy a városszerte végzett adatbányászat lehetővé tette a Barcelona közlekedési infrastruktúrájára vonatkozó, valós idejű információk gyűjtését, amelyek olyan fejlesztéseknek hála, mint például az intelligens jelzőlámpák, a buszjáratok racionalizálása és a forgalomáramlás optimalizálása, sokkal élhetőbb hellyé tették a katalán fővárost.

Ezen túlmenően a fenntarthatóbb jövőre való törekvés jegyében Barcelona belevágott abba az ambiciózus küldetésbe is, hogy kiterjedt elektromosjármű-hálózatot (EV) hozzon létre. Ez a kezdeményezés végső soron azt célozza, hogy az elektromos járművek az egész város területén az egyéni közlekedés standard módjává váljanak. Bár ez az átállás rengeteg időbe és erőfeszítésbe telik, Barcelona már most jelentős lépéseket tett, hiszen több mint 300 töltőpontot telepítettek szerte a városban. Ugyancsak említésre méltó, hogy a város egy intelligens hulladékgyűjtő rendszert is bevezetett, ahol a lakosok intelligens kukákban helyezhetik el háztartási hulladékukat. A kukák vákuumtechnológiával szállítják a szemetet a föld alá, ami egyrészt minimalizálja a zajszennyezést, másrészt lehetővé teszi a város számára, hogy jobban nyomon kövesse a hulladék mennyiségét, ezzel könnyítve hulladékgyűjtést.

Egy másik világ

Az Edge Computing a korábban felsorolt tényezők mellett azonban számos más területen is segíti a barcelonai lakosokat – az egyik például az extended reality, azaz a kiterjesztett valóság, amit a Lenovo ThinkReality A3 okosszemüveggel lehet megtapasztalni. Az intelligens szemüveget viselő vásárlók az 5G-hálózatokon keresztül csatlakozhatnak a helyi szerverekhez, hogy például vásárlásaik során valós időben kapjanak termékinformációkat, beleértve ebbe a termékek árát, az élelmiszerek tápértékét és számos más adatot. A mérnökök a LenovoEdge szervereit és az okosszemüveget ráadásul arra is használják, hogy a vásárláson túl a felhasználási eseteket is elképzeljék, hogy Barcelonát még elérhetőbbé tegyék.

A ThinkReality A3 a látáskárosultak számára is nagy segítség lehet, a szemüveg az edge computing alkalmazásoknak köszönhetően nagyobb önállóságot és biztonságot nyújthat viselőjének.

És ha már a biztonságnál tartunk: a mesterséges intelligencia Barcelonában vészhelyzet esetén is segít. Amennyiben például közlekedési baleset történik, a városi kamerák felismerik az eseményt, és azonnal értesítik a segélyhívókat még azelőtt, hogy egy szemtanú a telefonjához kaphatna. A város 5G-hálózatán és az infrastruktúra legelőnyösebb helyein elhelyezett szervereken keresztül ezek a válaszadók szinte azonnal hozzáférhetnek az információkhoz, hogy a legjobban koordinálják a válaszlépéseiket, tehát a segítség sokkal hamarabb célba érhet.

És mi a helyzet a biztonsággal?

A rengeteg kamera miatt, ami a várost figyeli, felmerülhetnek olyan kérdések is, amelyek a lakosok adatainak, szokásainak megfigyeléséről, esetlegesen azzal való visszaélésről szólnak – ilyenről azonban nem igazán lehet beszélni. Mint minden modern városban, a közbiztonság érdekében az utcákat térfigyelő kamerák figyelik, Barcelonában mindez annyival másabb, hogy a rögzített mozgóképet egy ember helyett egy mesterséges intelligencia elemzi, ami önmagában – egy emberrel ellentétben – nem tud visszaélni az adatokkal. Más kérdés a kibertámadások esete, a katalán főváros viszont ezzel szemben is védve van. A biztonságért az Ava Aware Cloud felel. Olyan persze, hogy százszázalékos védelem, nem létezik, attól tartani azonban, hogy az okosváros egyszer csak a lakosok ellen fordul, egyáltalán nem kell.

A mesterséges intelligenciának hála, Barcelona napról napra jobb, élhetőbb és zöldebb várossá fejlődik, annak köszönhetően pedig, hogy az MI területén havonta érünk el újabb áttöréseket, a jövő még pozitívabb lehet. Jól látható az is, hogy az okosvárosokra egyre nagyobb az igény – kíváncsian várjuk, hogy akár Lenovo-technológiával, akár más megoldással, milyen más városok lépnek ilyen téren a következő szintre.