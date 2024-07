A pletykáknak megfelelően július 10-én egy exkluzív párizsi sajtóesemény keretein belül leleplezte a Galaxy mobilok új generációját a Samsung. Bemutatkozott a minden korábbinál vékonyabb Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6, amelyek nemcsak hardveres, hanem szoftveres újdonságokkal is kecsegtetnek – mellettük azonban egyéb meglepetésekből sem volt hiány. A dél-koreaiak itt mutatták be a Galaxy Watch7-et és a Galaxy Watch Ultrát, a Galaxy Buds3-at és a Galaxy Buds3 Prót, valamint a januári Unpacked után részletesebben is megismerhettük a Galaxy Ringet, amelyet még idén forgalomba hoznak.

Megannyi pletyka és szivárogtatás után szerda délután hivatalosan is bemutatkoztak a Samsung új, hajlított kijelzővel szerelt mobiljai. A Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6 ugyanazt azt utat járják, amit az elődök már szépen kitapostak, a Samsung itt-ott azonban azért finomított a recepten – tehát enyhén frissült a dizájn, valamint a hardveres és szoftveres tuning sem maradt el. A Galaxy Z Fold6 új fedőképernyő-aránya egy hagyományos okostelefont idéző, téglalap alakú megjelenítést tesz lehetővé. Az előlapi panel tehát ezentúl már nem irreálisan keskeny, ez pedig egyet jelent azzal is, hogy a belső kijelző képaránya szintén változott, ez a panel is szélesedett.

A formatervezési finomítások mellett a Galaxy Z-széria a korábbiaknál még tartósabbá vált, a duplasínes zsanérszerkezetet megerősített hajlítható perem biztosítja, amely így még jobban felfogja és eloszlatja a külső behatásokat, ütődéseket. Továbbá a fő képernyő továbbfejlesztett rétegei hozzájárulnak a még simább felülethez és a gyűrődés minimalizálásához, miközben gondoskodnak a telefon védelméről is. A megbízhatóság mellett a Galaxy Z sorozat minden tagja bőven kap a nyers erőből is: mindkét készülékben egy Snapdragon 8 Gen 3 Galaxyra tervezett lapka ketyeg majd, amivel a telefonok teljesítménye nagyjából a Galaxy S24 Ultrával lesz majd egy lapon említhető.

Tarol a Galaxy AI

Ahogy az várható volt, a Galaxy S-szériás mobilokhoz hasonlóan az új hajlítható kijelzővel szerelt készülékek is megkapták a Galaxy AI-t, a Samsung saját mesterséges intelligenciáját, amit természetesen a panelek adottságaira is optimalizáltak. A Galaxy Z Fold6 számos AI-alapú funkciót és eszközt kínál, amelyek kihasználják a nagy képernyőben rejlő lehetőségeket, és jelentősen növelik a produktivitást.

6 Galéria: Samsung Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6 Fotó: Gábor Zoltán / Index

A Samsung Notes alkalmazásban elérhető Jegyzetsegéddel például a felhasználók könnyedén készíthetnek összefoglalókat és fordításokat, a funkció automatikus formázással támogatja a megbeszélések jegyzeteinek egyszerű elkészítését. Emellett az újonnan bevezetett átirat funkció lehetővé teszi, hogy a hangfelvételek leirata, fordítása és összefoglalója közvetlenül a Notes applikációba kerüljön. A Notes új, PDF-átfedéses fordítás (PDF overlay translation) funkciójával a PDF-fájlok szövegei könnyedén lefordíthatók és egymásra (vagy az eredeti szöveg fölé) helyezhetők, ráadásul a funkció a képek és grafikonok szövegeit is támogatja.

A Samsung billentyűzet új Létrehozó (Composer) funkciója egyszerű kulcsszavak alapján javasolt szöveget generál e-mailek írásakor és a támogatott közösségi média alkalmazások felületén. Kifejezetten a közösségi média esetében, a funkció a korábbi bejegyzések elemzésével olyan szöveget hoz létre, amely tükrözi a felhasználó hangnemét. Emellett a Galaxy AI erejével tovább bővülnek az S Pen lehetőségei a Galaxy Z Fold6 képernyőjén: az újonnan bevezetett Vázlatból műalkotás (Sketch to image) képopciók generálásával teszi lehetővé a részletgazdagabb és igényesebb alkotást, amikor a felhasználók vázlatot készítenek vagy rajzolnak a Galériában található fotókra, vagy a Notes alkalmazásban.

Mindezek mellett a Galaxy Z-sorozat új Google Gemini alkalmazása saját AI-alapú asszisztenst biztosít közvetlenül az okostelefonokon. Egyszerűen a képernyő sarkának elhúzásával vagy a „Hey, Google” kimondásával megjelenik a Gemini overlay, amely szöveges információval adhat segítséget az íráshoz, tanuláshoz vagy tervezéshez. A Gemini elérhető néhány közkedvelt Google-alkalmazásban is, így akár valós idejű repülőjegy- és szállásfoglalási információkkal támogathatja a tökéletes útiterv összeállítását, majd a Google Maps segítségével a nevezetességek és legjobb útvonalak felfedezését.

A Flip ezúttal is több figyelmet kapott

Ahogy tavaly a Galaxy Z Flip5 esetében, úgy idén is több figyelmet és újítást kapott az elődhöz képest a kecsesebb, megfizethetőbb Samsung foldable. A Galaxy Z Flip6 legfőbb újítása – a Snapdragon 8 Gen 3-as chip és a Galaxy AI mellett – az új kamerarendszer. A készülék egy 50 megapixeles széles és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű kamerát kapott, amelyek a Samsung szerint továbbfejlesztett kameraélményt nyújtanak, tiszta és éles képrészletekkel. Az új 50 megapixeles érzékelő támogatja a kétszeres optikai zoomot a zajmentes fotókhoz, miközben mesterséges intelligenciával akár tízszeres zoomot kínál.

6 Galéria: Samsung Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6 Fotó: Gábor Zoltán / Index

Érdekesség, hogy a HDR-rel továbbfejlesztett Nightography-felvételek még világosabbak és ragyogóbbak lehetnek – akár félhomályban is –, ezt a funkciót pedig a Samsung a népszerű közösségimédia-alkalmazásokkal való együttműködésre is kiterjeszti. Az éjszakai felvételkészítés funkció például már az Instagramon belül is elérhető, így sötétben is készíthetünk ilyen fotókat, amelyeket közvetlenül az applikációból üzenetként továbbíthatunk, vagy megoszthatjuk őket.

Indul az előrendelés

A 12 gigabyte memóriával rendelkező Galaxy Z Fold6-modellek 256 gigabyte-os verziója 829 990, az 512 gigabyte-os változata 879 990, míg az 1 terabyte-os készülék 979 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik. A 12 gigabyte memóriával rendelkező Galaxy Z Flip6 256 gigabyte-os változata 499 990, míg az 512 gigabyte-os 549 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető. A Galaxy Z Fold6 ködös ezüst, rózsaszín és tengerészkék, míg a Galaxy Z Flip6 ködös ezüst, sárga, kék és menta színváltozatokban lesz megvásárolható. A Samsung weboldalán azonban további exkluzív árnyalatok is elérhetők lesznek: a Galaxy Z Flip6 mélyfekete és fehér, míg a Galaxy Z Fold6 mélyfekete színben lesz itt beszerezhető. A készülékek 2024. július 10-én, magyarországi idő szerint 15:00 órától lesznek előrendelhetők.

A Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Galaxy Watch7, Watch Ultra és Galaxy Ring készülékekkel kapcsolatos újdonságokról hamarosan egy külön cikkben számolunk be.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)