Tizenhét éve már, hogy az Apple piacra dobta legsikeresebb termékét, az iPhone-t, az egész világot meghódító fejlesztés előtt azonban leginkább az iMacről és az iPodról volt ismert a vállalat. Utóbbit rengetegen szerették kis mérete és könnyű kezelhetősége miatt – mint ismeretes, az iPodokon egy úgynevezett ClickWheel volt található, amit mára az Apple egyik legikonikusabb fejlesztéseként tartunk számon. A ClickWheel olyannyira népszerű volt, hogy bizonyos iPhone-prototípusokban is felhasználták, de mint azt ma már tudjuk, ilyen modell végül soha nem látott napvilágot.

Sőt, egy idő után magukról az iPodokról is elhagyták, mivel az iPod touch érkezésével azok szépen lassan feledésbe merültek. Néhány évvel ezelőtt pedig az Apple egy az egyben ki is végezte az iPod termékcsaládot, hiszen belátták, hogy a 2020-as években már nagyon kevés olyan ember van, aki telefonja mellett egy második készüléket is magával vinne, csak azért, hogy zenét hallgasson. A lehető legmagasabb minőségű zenehallgatást persze ne soroljuk ide, az teljesen más tészta, és az iPodok egyébként sem ezt képviselték.

Visszaköszön a múlt

Egy startup azonban úgy gondolta, hogy itt az idő kicsit visszanézni a múltba, ezzel egyidőben pedig visszahozták azt a bizonyos ClickWheelt is, amit az Apple olyan híressé tett – de nem úgy, ahogy azt elsőre gondolná valaki. Az eredmény egy TinyPod nevezetű tok lett, ami nem egy telefonra, hanem egy Apple Watchra helyezhető fel, bármennyire is bizarr módon hangzik ez. A készülék lényege, hogy az almás cég okosóráját kiemelje hétköznapi felhasználási módjából, és új kontextusba helyezze azt – a készülék ugyanis a tokba helyezve egy zsebben hordozható „minitelefonná” válik.

A TinyPodot fejlesztő cég úgy fogalmaz, hogy a készülék segítségével a felhasználó elszakadhat a digitális világtól anélkül, hogy bármilyen nehézség elé állítaná magát. Ennek oka az, hogy az iPhone-on használt alapalkalmazások, mint például az iMessage vagy a FaceTime továbbra is rendelkezésre állnak majd – sőt messengeres, whatsappos üzenetekre is lehet válaszolni az Apple Watchcsal, de az olyan addiktív közösségi oldalakat, mint az Instagram, a Facebook vagy az X már nem lehet rajta keresztül böngészni.

Mivel az Apple Watch képes a zenék eszközön való tárolására, így a TinyPoddal akár egy sufnituningolt iPoddá is alakítható az okosóra.

Mivel az Apple Watchot egyértelműen nem ilyen típusú felhasználásra tervezték, így a toknak megvannak a hátrányai is. Annak ellenére, hogy nem a csuklónkon hordjuk – tehát nem aktiválódnak a különböző szenzorok –, meghosszabbodik az üzemidő, és találkozhatunk furcsaságokkal is. Például ha az Apple Pay-t is szeretnénk használni, kénytelenek leszünk jelkóddal védeni a készüléket, és mivel az Apple Watch nem érintkezik bőrfelülettel, a kódot minden egyes alkalommal be kell pötyögnünk, amikor felébresztjük az órát.

Borsos áron vágható zsebre

A TinyPods kompatibilis a jelenleg elérhető összes Apple Watch-modellel, tehát beszerezhető a 40/41 milliméteres és 44/45 milliméteres Series 4–9-es órákhoz, illetve a 49 milliméteres Apple Watch Ultrához is. Annak azonban, hogy bárki zsebre vághassa egyébként sem olcsó okosóráját, meglehetősen borsos ára van. A TinyPod jelenleg 80 amerikai dollárért szerezhető be, ami jelenlegi árfolyamon számolva majdhogynem a harmincezer forintot karcolja, szállítás nélkül. Ennek okán egy teljesen új Apple Watch mellé TinyPodot vásárolni nem éppen a legkifizetődőbb döntés, amennyiben azonban a fiókban porosodik egy már nem használt almás okosóra, a fejlesztéssel könnyen új életet lehet adni neki.

Érdekesség, hogy a TinyPodnak van egy olcsóbb, 30 dolláros (körülbelül 11 ezer forintos) változata is, ami nem rendelkezik ClickWheelel, ez a modell egy kivágást kapott az Apple Watch Digital Crownjának helyén, hogy azzal tudja vezérelni a készüléket.

(Borítókép: TinyPod)